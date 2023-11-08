Avrupa'nın gözbebeği İtalya, uzun zamandır yankesicileriyle birlikte anılmakta. Hatta bu durum öylesine büyüdü ki artık yerli halk, yankesicilere karşı turistleri uyarmaya başladı. Normalde pizza ve makarnalarıyla tanıdığımız bu ülke, neden böylesine tehlikeli bir yer olarak gözüküyor?

İtalya... Pisa Kulesi, makarna, mozerella ve pizza. Düşününce aklımıza ilk bu dört kelime geliyor değil mi? Ancak yakın tarihte aklımıza başka bir şey daha gelebilir: Yankesicileri. İtalya'ya giden turistlerin ve yerel halkın beyanlarına göre uzun zamandır bu sorunla karşı karşıyalar. Özellikle turistleri hedef alan bu grup, yerel halkın canını bir hayli sıkmış vaziyette.

Normalde turistlerin canını sıkması gereken bu durum, İtalya'nın turistik imajını kötü etkilediği gerekçesiyle sosyal medyada ve İtalya'da gündem olmuştu. Elbet her ülkede bu tür gruplar var ancak İtalya'nınki oldukça fazla. Peki ama neden dersiniz?

Quotezone'un Avrupa Yankesicilik Endeksi'ne göre, yankesiliciğin en yüksek olduğu ülke İtalya.

Roma'daki Kolezyum, Trevi Çeşmesi ve Pantheon, Milano'daki Duomo di Milano ve Floransa'daki Gallerie degli Uffizi'yi ziyaret edenler, 2022 yılında 1906 turistin yankesiciliğe maruz kaldığını açıklamış.

Bu olaydan dolayı halkın belli bir kesimi turistlerin olduğu yoğun bölgelere giderek yüksek sesle "Yankesicilere dikkat edin!" çağrısı yapıyor. TikTok'ta bu konu özelinde viral olan bu kadının videosunu ise aşağıda bulabilirsiniz:

Her ülkede olduğu gibi İtalya'da da 2 kesim var: alt kesim ve elit kesim. Genelde İtalyan mafyalarını duyduğumuz grup ise alt kesimlerden geliyor.

Para ve güç doğru orantılı olduğu için normalde bu durumun tam tersi olması beklenir ancak İtalya'da bu durum biraz karışık. Özellikle Sicilya taraflarında sıkça duyduğumuz mafya kesimi, tahmin ettiğiniz gibi bu yankesiciliği yapmıyor.

Turistler genel olarak Venedik, Roma veya Milano taraflarına gittiğinden birçok yankesici grubu bu kentlerde bulunuyor. Napoli, Sicilya gibi kentlere genelde daha çok yerli turist giderken; Milano gibi turistik bölgeler yabancı turistlerin uğrak mekânı.

"Yerel halkın dediğine göre" genelde bu tür olayları gerçekleştiren kişiler bazı romanlar (diğer adıyla çingeneler).

Romanlar, İtalya'da genel olarak pek çalışmamasıyla ve maalesef ki bu tür olaylara karışmasıyla ünlü. Geçimlerini turistlerin değerli eşyalarından sağlayan bu insanlar aynı zamanda çocuklarını da kendileri gibi yetiştiriyor.

Küçük çocukları bile bazen bu olaya malzeme ediyorlar, hatta eminiz ki birçoğumuzun başına kafede otururken veya sokakta yürürken bu tür olaylar denk gelmiştir. İşte bu olayın daha organize olmuş hâli olarak düşünülebilir.

İtalya'nın toplu taşıma kullanma oranı bir hayli yüksek. Peki bu konunun ne alakası var?

Turistler ve yerel halk genel olarak toplu taşıma araçlarını kullanmayı daha sık tercih ediyorlar. Hem ucuz hem de hızlı olduğu gerekçesiyle bir hayli kalabalık olan araçlar, yankesiciler için kaçırılmaz bir fırsat. Onca insanın arasında fark ettirmeden hırsızlığı başarıyla gerçekleştirme oranları ise doğal olarak yüksek.

Tabii sadece toplu taşımayla da alakalı değil; daha gelişmiş yankesici yöntemleri kullanan bu insanlar, insanın aklına hayaline gelmeyecek planlar kurarak grupça organize oluyorlar. Örneğin bir turist bu konu hakkında kendi deneyimini paylaşmış:

"Birisi trenin girişini kapatıyor ya da yürüyen merdivenin tepesinde durup hareket etmenizi engelliyorsa dikkatli olun. Başıma geldiğinde ve vücudumun yan tarafında hafif bir baskı hissettiğimde ne olduğunu anladım. Kızlardan biri dikkatimi dağıtıp hareket etmemi engellerken, diğeri çaprazıma gelip cüzdanımı çaldı. Peşlerinden gittim ve kızlardan birinin koltuk altından cüzdanımı aldım!"

Turistlerin birçoğu, çevrelerinin farkında olamıyor; bu da yankesiciler için büyük bir fırsat.

Bir turisti gördükleri gibi hemen onun eşyalarını çalmaya çalışıyorlar zannetmeyin, daha önce de dediğimiz gibi bu iyice organize olunmuş bir planın parçası. Örneğin Milano'da çok şık bir restorana gittiniz, ardından bir mağazaya alışveriş yapmaya girdiniz. Sizi önceden gözlerine kestirmiş olan yankesiciler, aslında sizin statünüzü anlamak adına iyice gözlemliyor.

Pek tabii bu olayın gerçekleşme ihtimali giyiminize göre de değişiyor. Bu durumdan kaçınmaya çalışan turistler; özellikle gündelik giyindiklerini, yabancı gibi durmamaya çalıştıklarını aktarmış. Yani taktığınız en ufak bir takı bile sizi onların odak merkezi hâline getirmeyi başarabilir.

Dışarıdan gayet normal görünümlü bir insan olarak gözüken bu insanlar, doğal olarak hiçbir insanda şüphe uyandırmıyor. Bu da polislere kendilerini nasıl fark ettirmediklerini kanıtlar nitelikte. Hatta bazen o kadar iyi bir şekilde turistlere yaklaşıyorlar ki onların yankesici olduğunu çoğu kimse fark edemiyor.

Gelin, aşağıdaki videoda nasıl hırsızlık yaptıklarını birlikte inceleyelim:

Videonun 53. saniyesinde yankesicilerin kapının önünde durarak nasıl sahte bir kalabalık yarattıklarını görebiliyoruz. Böylelikle insanlar geçerken onlara çarpmak zorunda kalacak ve fark ettirmeden cüzdan veya telefon çalabilecekler. Ayrıca yine aynı şekilde videoda gözüken kadının kucağında ise sahte bir bebek taşıdığı epey aşikâr.

Diğer iki kişi, insanların geçmesine engel olurken diğer kişi ise ceplemeyi yapan kişi. Bu durum sadece toplu taşıma araçlarında da geçerli değil, aynı zamanda bir bankta otururken bile böyle bir olaya maruz kalabilirsiniz.

Hatta tur aracılığıyla İtalya'ya giden bir Türk de buna benzer bir olayı yaşadığını Instagram hesabından video paylaşarak duyurmuştu:

Yani dememiz o ki; İtalya'ya giderken fazla şık ve gösterişli olmamakta fayda var. Zira günün sonunda çantanızı veya değerli eşyalarınızı hiç farkında olmadan çaldırabilirsiniz. Peki siz daha önce bu tür bir olaya maruz kaldınız mı? Yorumlarda sizleri bekliyor olacağız!