‘Türkiye’nin Otomobili’ projesiyle yakından ilgilenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Gazetecilere konuşan Varank, ön siparişin ne zaman başlayacağı ve bayilik talepleri hakkında bazı yeni bilgiler verdi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Türkiye’nin ilk yerli arabası unvanına sahip ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sene sonunda büyük bir lansman dahilinde tanıtılan elektrikli yerli araba, dünyadan aldığı ilgi sayesinde gündemdeki adını koruyor. Yetkililerden gelen yeni açıklamalar, arabanın üretimi ve sahip olduğu ilgi hakkında yeni detayları ortaya koyuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yakın zamanda gazetecilerin yerli otomobil hakkındaki sorularını yanıtladı. Konuyla ilgili bazı bilgiler veren Varank, otomobil için birçok ülkeden talep olduğunu belirtti.

“Ülkemizin üreticilerin gelişen teknolojiye ayak uydurması gerek”

Bakan Varank, yerli otomobil projesiyle ilgili düşüncelerini, projenin ne gibi getirileri olacağını ve Türkiye için bu projenin ne demek olduğunu şu sözlerle gazetecilere anlattı:

“Biz buna sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Türkiye otomobil endüstrisinde önemli bir üretici. Yıllık 33 milyar dolarlık ihracat yapabilen bir ülkeyiz. Ama bizim üreticilerimizin bu yeni gelişen teknolojilere kendilerini adapte etmeleri gerek. ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi bu açıdan da bir fırsat. Bunu otomobil endüstrimizi geliştirecek lokomotif proje olarak görüyoruz.”

“En az 10 ülkeden bayilik talebi var”

Varank, arabanın ön sipariş süreci ve yurt dışından gördüğü talep üzerine de konuştu. Çalışmalara hızla devam edildiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın tam açıklamaları şu şekilde:

“Ön sipariş dediğimiz; önden bir ödeme yapılarak sipariş verilen bir süreci henüz başlatmadık. Firma bunun için marka lansmanını beklemek istiyor. Ama bize gelen onlarca, hatta binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, katkı sağlamak; parça üretmek isteyenler… Şu ana kadar en az 10 ülke bayilik almak amacıyla benimle irtibata geçti. Şirketle geçilen irtibatları saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Biz de vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamak ve bu teveccühü karşılayabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”