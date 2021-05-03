İTÜ EMK Optimum Dergisi'nin Yeni Sayısı Bugün Çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'ne bağlı olarak her yıl üç sayıyla okuyucularla buluşan Optimum Dergisi'nin bu yılki son sayısı çıktı. 'Popüler' temalı yılın üçüncü sayısı, kültür-sanat, spor, gezi temalı içeriklere ve günümüz dünyasına bakış açınızı değiştirecek incelemelere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (EMK), 1992 yılından bu yana her yıl Optimum Dergisi’nin çeşitli üniversitelerden öğrencilere ulaşmasında rol oynuyor. Kulübe bağlı olarak çalışmalarını yürüten derginin ‘Popüler’ temalı yeni sayısı bugün çıktı.

Her yıl üç sayıyla okuyucularıyla buluşan Optimum Dergisi, üçüncü ve son sayısında her zaman serbest tema işliyor. Optimum Dergisi ailesi tarafından beraber karar verilen tema, bu yıl Popüler olarak belirlendi. Derginin yeni sayısı, popüler medya alışkanlıkları ile yeni anlamlar kazanan fenomenlik, viral olmak, linç kültürü gibi kavramları inceledi ve çeşitli dosya konularında işledi.

Yaşamınızı etkileyecek içerikler, incelemeler, röportajlar:

Bunun yanı sıra yeni sayının kültür-sanat bölümünde yaşamınızı pozitif anlamda etkileyecek ve sizlere farkındalıklar kazandıracak ‘Yeni Nesil Etler’, ‘Atıksız Yaşam Mümkün mü?’ gibi içerikler de yer aldı. Derginin bugüne kadar önemli isimlere yer verdiği röportaj bölümünde yeni sayıda Yazar Behçet Çelik, Doktor Yavuz Dizdar ve Girişimci İş İnsanı Sina Afra ağırlandı.

Günümüzde kitlelerce beğenilen kitap, film ve müziklere, kültür-sanat, spor, gezi temalı pek çok içeriğe erişmek ve yıl boyunca devam edecek Optimum Atölyeleri ve SOBE İTÜ hakkında çeşitli bilgiler hakkında bilgi almak için son sayının ve önceki sayıların dijital versiyonuna itupotimum.com adresindeki ‘E-Dergi’ sekmesinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca dergiden dijital versiyonun yanı sıra tamamen ücretsiz olarak Spotify ve YouTube üzerinden sesli olarak “İTÜ EMK Optimum Dergisi” adı altında yararlanabilirsiniz.