İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene yirmi dokuzuncusu düzenlenen İTÜ EMÖS (Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu), bu sene 'Dijital Orkestra' temasıyla gerçekleşiyor.

Her sene iş dünyası ve teknoloji trendleri doğrultusunda şekillenen ve bu sene 'Dijital Orkestra' temasıyla gerçekleşen İTÜ Endüstri Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu (EMÖS), 15 Şubat'ta başladı. 19 Şubat günü sona erecek olan sempozyumda iş ve sanat dünyasından pek çok profesyonel, big data, sürdürülebilirlik, yapay zeka, 5G gibi pek çok güncel konu hakkında konuşacak.

Gündemi doğrudan lider şirketlerden gelen üst düzey yöneticilerle, C level konuşmacılarla ve sanat dünyasından isimlerle panel şeklinde oturumlarla değerlendirme fırsatı bulacak olan katılımcılar, aynı zamanda diğer katılımcılar ve konuşmacılar ile iletişim kurma ve paylaşımda bulunma şansı yakalayacak.

Seminer tamamen ücretsiz

Beş gün boyunca devam edecek etkinlikte farklı kayıt seçenekleri bulunuyor. İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşen EMÖS'te gerçekleşecek tüm seminerlere katılım ücretsiz. Dilerseniz buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

Ayrıca dilerseniz buraya tıklayarak ilgi alanlarınıza göre farklı kariyer atölyelerine de kayıt olabilirsiniz. Etkinlik hakkında tüm detaylara ve konuşmacılara da buraya tıklayarak etkinliğin web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.