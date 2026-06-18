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ChatGPT'nin Yeni Özelliği "Zamanlanmış Görevler" Kullanıma Sunuldu: Peki Nasıl Çalışıyor?

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OpenAI, ChatGPT'nin yeni özelliği "Zamanlanmış Görevler"i Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına sundu.

ChatGPT'nin Yeni Özelliği "Zamanlanmış Görevler" Kullanıma Sunuldu: Peki Nasıl Çalışıyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, ChatGPT'yi tam zamanlı bir sekretere dönüştürecek yeni "Zamanlanmış Görevler" özelliğini kullanıma sundu.

Artık rutin işlerinizi ChatGPT’ye devredebilir, devam etmekte olan görevlerin durumunu kontrol edebilir ve dilerseniz bunları zamanlayabilirsiniz.

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İçerikten Görseller

ChatGPT'nin Yeni Özelliği "Zamanlanmış Görevler" Kullanıma Sunuldu: Peki Nasıl Çalışıyor?
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Yeni özellik ne işe yarıyor?

Sol menüye eklenen bu yeni sekme, yapay zekâya verdiğiniz tüm otomatik talimatları tek bir haritada topluyor. "Her sabah piyasa özetini çıkar", "Her akşam sektörel gelişmeleri derle" gibi görevlerin ne zaman çalışacağını artık tek bir ekrandan görebileceksiniz. Üstelik eski sohbet geçmişlerinde kaybolmadan görevleri durdurmak, düzenlemek veya tamamen silmek artık sadece tek tık uzağınızda.

Dahası ChatGPT artık siz uyurken bile interneti tarayabilecek. Bağlı uygulamalarınızı kontrol edip, sadece gerçekten yeni ve önemli bir gelişme olduğunda telefonunuza bildirim gönderecek. Yani gereksiz bildirim kirliliği de tarih oluyor.

"Pulse" özelliğine veda zamanı

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Bu büyük güncellemeyle birlikte OpenAI’ın geçen yıl sunduğu kişiselleştirilmiş günlük özet özelliği Pulse rafa kalkıyor. Pro kullanıcıları 14 gün daha Pulse’ı kullanabilecek, sonrasında ise benzer bir günlük bülten deneyimini yeni zamanlama panelinden kendileri kolayca ayarlayabilecek.

Yeni "Zamanlanmış Görevler" özelliği şimdilik Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına açılmış durumda.

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