NAS Akademisi’ne İlk Kez Bir Türk Bilim Kadını Seçildi

Prof. Dr. İvet Bahar, dünyanın en seçkin bilim akademisi Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk bilim kadını oldu. İvet Bahar, şu anda Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü Kurucu Başkanı olarak görev yapmakta.

Daha önce Türk bilim insanlarının dünya çapında elde ettikleri başarıları ve özel komitelere seçildiğini birçok kez paylaşmıştık. Hepimizi sevindiren bu güzel haberler, günümüzde de hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Son güzel haber, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İvet Bahar’dan geldi.

İlaç tasarımları üzerine çalışmalarını yürüten Prof. Dr. İvet Bahar, 190’ı Nobel ödüllü ve toplamda 2.900 üyesi bulunan Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne (NAS) seçildi. İvet Bahar, bu şekilde bir ilki de başarmış oldu. Kendisi, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin 157 yıllık tarihinde seçilen ilk Türk bilim kadını oldu.

'Çok gurur verici bir şey':

Geçtiğimiz pazartesi günü Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçildiğini öğrenen Prof. Dr. İvet Bahar, konu hakkında Demirören Haber Ajansı’na açıklama yaptı. İvet Bahar, ‘Bu seçim aslında şimdiye dek yürüttüğüm araştırmaların saygın bir bilim kurumu tarafından kabul görmesi anlamına geliyor. Bu da çok gurur verici bir şey tabii.’ şeklinde açıklamada bulundu.

İvet Bahar kimdir?

Prof. Dr. İvet Bahar, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 15 yıllık kariyerinin ardından 2001 yılında ABD’ye gitti. Günümüzde halen Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurucusu ve başkanı olduğu ‘Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi’ bölümünde 120 kişilik bir ekibi yönetmekte.

İvet Bahar, aynı zamanda Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH’ın desteklediği projelerle biyolojik bilimler ve ilaç tasarımları alanında çalışmalar yürüten iki farklı merkezde de başkanlık görevi yürütüyor. Bununla birlikte Pittsburg Üniversitesi’nin İlaç Tasarımı bölümünde de başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk bilim kadını olan İvet Bahar, 2016 yılında ABD Başkanı Barack Obama’nın davetlisi olarak Beyaz Saray’a konuşmacı olarak davet edilmişti. Bahar, buradaki "Çok Ölçekli Modelleme ve Biyolojide Büyük Veri" başlıklı konuşmasında, 'süper bilgisayar' teknolojisi ile daha önce yapılamayan, ilaç tasarımlarında da kullanılan moleküler ve hücresel düzeydeki simülasyonların nasıl daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabileceğini anlatmıştı.

Akademide 4 Türk daha bulunuyor:

Dünyanın en seçkin bilim akademisi olarak kabul edilen Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi, 2005 yılında Nobel ödülü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı üye olarak seçmişti. Bununla birlikte MIT Ekonomi Profesörü Daron Acemoğlu, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Celal Şengör ve Antropolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan da akademide yer alan Türkler arasında.