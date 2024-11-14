Volkanik dağlar, lav tarlaları, buzullar ve nefes kesici manzaralar. Evet İzlanda’dan bahsediyoruz. Ancak bu ülke için bilmediğimiz bir detay var. İzlanda’da demir yolu yok. İyi de neden?

Ada ülkesi İzlanda’da trenlerin olmadığını duyunca başta şaşırabilirsiniz ancak onların kendince haklı sebepleri var.

Peki ülkede ulaşım nasıl sağlanıyor?

Varmış da yokmuş.

Şöyle ki 1913 ila 1917 arasında liman dalgakıranlarının inşasına yardımcı olmak için iki lokomotif kullanışmış ancak bunların hiçbiri yolcular için değil sadece mal ve malzeme taşımak içinmiş.

İzlanda’da tren ağı olmamasının ilk sebebi, coğrafyanın ta kendisi.

Volkanik aktivite açısından dünyanın en hareketli yerlerinden biri olması İzlanda’da demir yolu olmamasının ilk sebebi. Ülke topraklarının büyük kısmı kayalık, lav tarlaları ve yer yer buzullarla örtülü olunca işler zorlaşıyor.

Bu şartlarda demir yolları inşa etmek oldukça zor ve maliyetli. E bir de hatların sürekli bakıma ihtiyacı olacağı gerçeği, trenleri verimli bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıyor.

Demir yolunun olmamasının bir diğer sebebi de ülkenin nüfusu.

İzlanda yüz ölçümü 103 bin km² olsa da nüfusu 393 bin. Nüfusun büyük bir kısmı da başkent Reykjavik ve çevresinde toplanmış durumda.

Dolayısıyla ülkenin diğer yerlerine yapılacak bir demir yolu hattının yeterli yolcu kapasitesine ulaşarak maliyetini karşılaması güç. İzlanda’da demir yolları inşa etmenin maliyeti çok yüksek olduğu gibi bu hatların getirisi de son derece sınırlı olacaktı.

Demir yolu olmamasına rağmen İzlanda’da ulaşım için birçok alternatif mevcut.

Ülkedeki şehirlerarası otobüs seferleri ile her yere gidebilirsiniz. Ayrıca İzlanda’da kara yolları da son derece gelişmiş durumda. Çevre bilincinin yüksek olması da toplu taşıma ve çevreci ulaşım yöntemlerini öne çıkarıyor.

Ayrıca şehir içi ve kısa mesafeli ulaşımda bisiklet kullanımı da oldukça teşvik ediliyor. Hâl böyle olunca da İzlanda’nın çevreci yapısı, demir yolu olmadan da ulaşımı sürdürülebilir bir şekilde düzenlemesine katkıda bulunuyor.

İzlanda’da demir yolu olacak mı?

Bir dönem tabii ki tekrardan demir yolu sistemi inşa edilip edilmemesi gündeme gelmişti. Özellikle turist sayısının artması ve Reykjavik ile havaalanı arasında hızlı bir bağlantının faydalı olabileceği düşüncesi, kısa mesafeli bir demir yolu hattını gündeme getirmiş durumdaydı.

Fakat yüksek maliyet ve çevresel etkiler bu projeyi şimdilik askıda tutuyor. Belki bir gün İzlanda’da sınırlı bir demir yolu hattı görebiliriz ama ülkenin doğal yapısı göz önünde bulundurulduğunda bu, uzun bir süre daha uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

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