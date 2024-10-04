McDonald’s’tan aldığınız son hamburgeri ne kadar saklayabilirsiniz? Bu sorunun cevabı, İzlanda'da bir hostel’da ve yıllardır bozulmadan duran hamburgerin hikâyesiyle şaşırtıcı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

2009’da İzlanda'da McDonald's'ın kapanmasının ardından geriye kalan son menü, bir şehir efsanesine dönüştü.

Hem merak uyandıran hem de ilginç bir hikâye ile zamanın durduğu bu hamburgerin yolculuğuna bir göz atalım.

McDonald’s İzlanda’dan neden çekildi?

2008 küresel ekonomik krizi, tüm dünyada etkisini gösterdiği gibi İzlanda’yı da derinden sarstı. Bu ekonomik çalkantılar, pek çok sektör gibi fast food devlerini de etkiledi.

McDonald's, İzlanda’daki operasyon maliyetlerinin artması ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle 2009’da ülkeden tamamen çekilme kararı aldı.

McDonald's’ın ülkeden çıkmasıyla birlikte İzlanda'da bir devrin kapanışını simgeliyordu. Ancak ülkede satılan son McDonald's menüsü âdeta bir dönemin sembolü haline geldi.

Saklanan son menü hamburger ve patates kızartması.

McDonald’s’ın İzlanda’dan çekilmesinin duyurulmasıyla birlikte, ülkedeki son müşterilerden birisi olan Hjörtur Smárason, bir hamburger menüsü satın aldı.

Onun amacı ise oldukça ilginçti: McDonald’s’ın internetteki reklamlarına denk gelmişti ve yiyeceklerin söylendiği gibi bozulmadığını test etmekti. Bunun için de son menüyü saklayarak hamburgerin nasıl değişeceğini gözlemlemek istedi.

31 Ekim 2009’de satın alınan bu hamburger ve patates kızartması, önce üç yıl boyunca evde bir torbanın içinde bekletildi. Ardından Smárason, hamburgeri İzlanda Ulusal Müzesine bağışladı.

Ancak müze görevlisi yiyecekleri muhafaza etmek için gerekli donanıma sahip olmadıklarını belirterek yiyecekleri Smárason’a iade etti.

Bu süreçte işin ilginç yanı, menü yıllar boyunca neredeyse hiç bozulmadan kaldı. Ne hamburgerde ne de patates kızartmasında çürüme ya da küflenme görülmedi.

Hatta o kadar iyi korunmuşlardı ki insanlar hamburgerin hâlâ "yemeye hazır" göründüğünü esprili bir şekilde dile getirmeye başladılar.

Şimdi nerede sergileniyor?

Hamburgerin macerası müzede son bulmadı. 2012’de müzeden alınıp İzlanda’daki Snotra House adlı bir hostele taşındı. Bugün bu son McDonald's menüsü, Snotra House'ta sergilenmeye devam ediyor.

Hosteldeki ziyaretçiler, hamburgeri canlı olarak bir web kamerası aracılığıyla takip edebiliyor. Üstelik, bu hamburger internet üzerinden günlük 400 bin kişi tarafından da izlenebiliyor. Bozulmayan hamburger yıllar içinde büyük bir turistik cazibe merkezi hâline gelmiş durumda.

Peki, bu hamburger neden bozulmuyor?

McDonald's yetkilileri, bu konuda çokça soru aldıklarını ve hamburgerlerinin bozulmaz olmadığını dile getiriyorlar. Onlara göre bu olayın arkasındaki sır, depolama koşulları.

Hamburgerin saklandığı ortamda yeterince nem olmadığından, küflenme gibi doğal süreçler gerçekleşmiyor. Yani hamburger, kuruyarak sertleşiyor ve bozulma süreci durdurulmuş oluyor.

Bilimsel olarak da bu, şaşırtıcı bir durum değil. Eğer bir gıda doğru koşullar altında saklanırsa ve içindeki su oranı düşükse, bozulmadan uzun süre kalabiliyor.

Bu durum, İzlanda'nın soğuk ve kuru iklimi ile birleşince, hamburgerin bozulmasını engellemiş olabilir. Tabii ki bu durum yalnızca McDonald’s’a özgü değil; başka birçok gıda da benzer koşullarda yıllarca saklanabilir.

Her ne kadar McDonald’s İzlanda’dan çekilmiş olsa da bu hamburger yıllar boyunca bozulmadan, bir efsane olarak yaşamaya devam edecek gibi görünüyor.

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