Jack Dorsey ile Rapçi Jay-Z, ücretsiz eğitimlerin yer alacağı bir platform kurdu. "Bitcoin Academy" isimli bu platformda hem yüz yüze hem uzaktan eğitimler olacak. Bu eğitimlerde Bitcoin ve kripto para teknolojileri anlatılacak.

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'ın kurucusu ile dünyaca ünlü şarkıcı Jay-Z, iş birliği yaparak yeni bir eğitim platformu kurduklarını açıkladılar. "Bitcoin Academy" (Bitcoin Akademisi) olarak isimlendirilen bu platform, adından da anlayabileceğiniz üzere kripto paralar ve Bitcoin ile ilgili eğitimler verecek. Tamamen ücretsiz olan eğitimler hem yüzyüze hem uzaktan gerçekleştirilecek.

Bitcoin Academy, “Para nedir?”, “Kripto para nedir?”, “Blockchain nedir?”, "Bitcoin nedir, neden kullanılır ve neden önemli?" gibi konu başlıklarını içeren bir dizi eğitim programı barındırıyor. Yapılan açıklamalara göre iki haftada bir kez gerçekleştirilecek eğitimlerde gerek gençlerin gerekse yatırımcıların daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca herkes için önemli olan "Kendinizi dolandırıcılardan nasıl koruyabilirsiniz?" meselesi de Bitcoin Academy'nin vereceği eğitimler arasında yer alacak.

Bitcoin Academy'nin merkezi, Jay-Z'nin büyüdüğü ev

Jay-Z, Bitcoin Academy için kendi evini de açmış durumda. Dünyaca ünlü şarkıcı, Brooklyn'de bulunan ve kendisinin içinde büyüdüğü evi ofis haline getirdi. Bu durumun Jay-Z hayranlarını daha fazla heyecanlandıracağı düşünülüyor. Eğitim programına kayıt olan herkes, istediği takdirde Jay-Z'nin büyüdüğü eve gidip, yüz yüze eğitim alabilecek.

Bitcoin Academy için oluşturulan internet sitesinde, Lamar Wilson ve Najah J. Roberts isimlerinin eğitimciler olarak gösterildiğine tanıklık ediyoruz. Lamar Wilson, yaptığı Bitcoin yatırımları ile milyarder olan bir isim. Najah J. Roberts ise Blockchain teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani her iki eğitimci de boş değil.