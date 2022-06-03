Kenya'nın en büyük enerji şirketi KenGen, küresel Bitcoin madencilerini ülkeye davet etti. Şirket, jeotermal tesislerin madencilere kiralanabileceğini aktardı.

Bitcoin’in (BTC) başını çektiği kripto para birimleri, gittikçe daha fazla insan tarafından benimsenmesi nedeniyle birçok ülkenin gündeminde yer almaya devam ediyor. Blok zinciri teknolojisini kullanan bu dijital varlıkların sağladığı kolaylıklar nedeniyle gelecekte oldukça yaygınlaşması bekleniyor. Ancak her yeni teknolojide olduğu gibi kripto paraların da ortaya çıkardığı bazı olumsuzlar mevcut.

Bunlardan belki de en büyüğü, kripto para madenciliğinin çevresel etkileri. Yapılan araştırmalar, küresel Bitcoin bir yılda Arjantin kadar elektrik tükettiğini ve büyük karbon salınımlarına neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle de yetkililer, kripto madenciliğini yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmeye çalışıyor. Şimdi de bu konuda bir hamle, Doğu Afrika’da bulunan bir ülkeden geldi.

Kenya, Bitcoin madencilerini ülkedeki jeotermal enerjileri kullanmaya çağırıyor

53 milyon nüfusa sahip olan Doğu Afrika ülkesi Kenya’dan bir şirket, Bitcoin madencilerine yönelik bir hamle yaptı. KenGen ismine sahip olan ve ülkenin en büyük enerji üreticisi unvanını elinde bulunduran şirket, madencileri başkent Nairobi yakınlarında bulunan yenilenebilir enerji tesisinden yararlanmaya davet etti.

Şirket, ürettiği enerjinin %86’sının çoğunluğu jeotermal olan yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirtti. Yerel bir haber kaynağı da KenGen’in, Olkaria bölgesinde bulunan jeotermal enerji santralini Bitcoin madencilerine kiralayabileceğini aktardı. Şirketten bir yetkili olan Peketsa Mwangi de açıklamalarında bu konuda istekli olduklarını belirterek şunları söyledi: “Onları burada ağırlayabiliriz. Yeterince yerimiz ve kaynağımız var.”

Cointelegraph’a göre şirketin bu konuda oldukça istekli olduğunu söylemek mümkün olsa da gelen haberler, henüz madencilerin Kenya’ya yönelmediğini gösteriyor. Ayrıca veriler, ülkenin şu an bilinen hiçbir madencilik operasyonuna ev sahipliği yapmadığını gösteriyor. Ancak, bölgenin tahmini 10.000 MegaWatt enerji kapasitesine sahip olmasının, Kenya’yı madenciler için ideal bir yere dönüştürebileceği belirtiliyor.

Son olarak bu tarz bir durumun kripto para madenciliğinin sürdürülebilirliğini artırmak için önem arz edebileceği ifade ediliyor. Ayrıca madencilerin buraya yönelmesinin, toplam arzı artırma ve maliyetleri azaltma gibi ihtimallerden dolayı Kenya’ya yararlı olabileceği söyleniyor. 2021 verilerine göre ülke, bir kilowatt saatin (KWh) 0,22 dolara mal olmasıyla dünyanın en pahalı 12. elektriğine sahip.