Haftalar önce ekibiyle birlikte Twitch’ten ayrılacağını duyuran Jahrein’in bunu gerçekleştirmesinin önünde bir sözleşme engeli vardı. O engele ne oldu bilmesek de ünlü yayıncı, Twitch’e vedanın yakın olduğunu Twitter’dan duyurdu.

Duymuş olabileceğiniz üzere yayın platformu Twitch, geçtiğimiz haftalarda kara para aklama ve dolandırıcılık gibi olayların ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı. Birçok Türk yayıncının bulaştığı bu olaylar, köklü ve tanınan Twitch yayıncılarının tepkisini de hızla çekmişti.

Daha sonra birçok yayıncı Twitch’le olan bağlarını koparacağına dair açıklamalar yapmıştı. Bunlardan biri Jahrein olsa da kendisinin devam etmekte olan sözleşmesi buna en azından bir süre için engeldi. Ancak Jahrein, bugün attığı tweet’le bu sürecin sonuna yakın olduğunu takipçilerine duyurdu.

"Son adımlar"

Dolandırıcıların kara para aklamak için yayıncılara bağış attığı ve yayıncıların da bundan pay aldığı bir furya, sonradan öğrendiğimize göre uzun zamandır devam etmekteydi. Bu durum geçtiğimiz haftalarda Twitch’in hacklenmesinden sonra ortaya döküldü ve bu işlere bulaşmayan Twitch camiası, #TemizTwitch etiketiyle birlikte yönetime adeta isyan etti.

Easter GamersTv ve daha birçok yayıncı, adı bu olaylara karıştıktan sonra açıklama yapmak için videolar yayınladı. Ardından BiggBossLayf,para aklama ve dolandırıcılık işlerine bulaştığı gelirlerde kolayca görülebilen ve aksini kanıtlayamayan yayıncıları bünyesinden çıkardı. Yani anlayacağınız, son 2 ayda Twitch’te yer yerinden oynadı ve birkaç hafta önce de Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç ve ekibi Rekkitz, Twitch’ten ayrılacaklarını açıkladı.

Jahrein’in Twitch’ten tam olarak ne zaman ayrılıp ne zaman yeni bir platforma geçiş yapacağı belli değildi, zira Twitch’le halihazırda yürüyen bir sözleşmesi vardı. Ancak Jahrein, bu akşam attığı tweet’le Twitch’le olan ilişkisinin neredeyse sona erdiğini duyurdu. Ünlü yayıncının kısa gönderisi şu şekilde oldu: “Twitch’le yolları ayırmak için son adımlar”

Olayları kaçıranlar, hatırlamayanlar ve yeniden izlemek isteyenler için:

Jahrein’in para kara aklama olaylarını anlattığı videomuz:

Jahrein, Elraenn ve PqueeN'in gözünden Twitch olayları