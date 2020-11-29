Yaptığı dövüş karşılaşmalarıyla gündemden düşmeyen Jake Paul, bugünkü zaferinin ardından hedefindeki isimleri açıkladı. Jake, bu isimlerden birinin Conor McGregor olduğunu belirtti.

YouTube dünyasının en ünlü isimlerinden birisi olan Jake Paul, takip edip etmeyen neredeyse herkesin bildiği bir yönüyle ünlü durumda. Paul kardeşlerin küçüğü olan Jake, daha önce iki farklı YouTube yıldızını boks maçına davet etmiş ve dövüşmüştü. Jake Paul'un her dövüşü internetin gündemi oluyordu.

Jake Paul, son olarak bugün eski NBA yıldızlarından Nate Robinson ile boks maçına çıktı. Jake Paul, yüz binlerce kişinin canlı olarak izlediği boks maçının ikinci raundunda Nate Robinson'ı nakavt etmeyi başardı. İnternet dünyası Nate Robinson'ın şaşırtıcı yıkılışını konuşurken Jake Paul, şimdiden yeni rakibini seçmeye başladı.

Jake Paul, bir sonraki rakibini seçmeye başladı:

Jake Paul, Nate Robinson'ı yere serdikten hemen sonra yaptığı açıklamada dövüşmek istediği uzun bir rakip listesinin olduğunu belirtti. Jake, bu listede Conor McGregor ve Dillon Danis'in de yer aldığını, ikisini de nakavt edeceğini söyledi. Tabii bu açıklamanın ardından sosyal medya platformları yeniden çalkalanmaya başladı.

Twitter'da Jake Paul'un açıklamasını duyan ve izleyen yüzlerce kullanıcı Jake Paul'un Conor McGregor'la hemen maç yapması gerektiğini belirtti. Kullanıcılar, böylesi bir maçın aşırı iyi olacağını belirterek maçı izlemek için herhangi bir miktarda parayı ödemeye razı olduklarını ifade etti.

Tabii kullanıcıların pek çoğu bu maçın Jake Paul'un boks kariyerindeki ilk yenilgi olacağını da düşünüyor. Sonuçta Jake Paul ve Conor McGregor arasında yapılacak bu maçın sonucu şimdiden belli diyebiliriz. Conor McGregor, profesyonel UFC kariyerinde şu ana kadar 26 maçtan yalnızca 4'ünü kaybetmiş durumda.

Kendi kardeşini de saymayı unutmadı:

Jake Paul, aynı açıklamanın devamında listede kendi kardeşinin (Logan Paul) ve KSI'ın (Austin McBroom) da olduğunu belirtti. Son olarak Jake, bu sporda uzun bir süre boyunca olmayı istediğini ifade etti.