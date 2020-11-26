YouTuber Jake Paul, COVID-19'a İnanmadığını Söyledi

Dünyanın en popüler YouTuber'larından Jake Paul, koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salgının aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayan Paul, işletmelerin batması ve milyonlarca kişinin işsiz kalması gibi daha önemli sorunlar olduğunu söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hayatımızı esir almaya devam ederken, salgınla ilgili tartışmalar da sona ermek bilmiyor. Daha önce Elon Musk'ın dikkat çeken çıkışlar yaptığı "Salgın yalan" düşüncesine, dünyaca ünlü YouTuber Jake Paul tarafından da destek geldi. Paul, bugüne dek 1,5 milyon civarında insanın hayatına mal olan salgının, bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi.

Aslına bakacak olursak Paul, benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı. Temmuz ayında bir röportaj sırasında salgınla ilgili konuşan YouTuber, salgın sürecinde parti vermekten vazgeçmeyeceğini ifade etmişti. Bu kez de The Daily Beast'e konuşan Jake Paul, salgının bir aldatmacadan ibaret olduğunu, ABD'nin bir an önce bu durumu bir kenara bırakıp normale dönmesi gerektiğini söyledi.

"İnsanlar olup bitenle başa çıkabilmek için alkol ve uyuşturucuya yöneldi"

Paul, konuyla ilgili açıklamalarında salgın nedeniyle milyonlarca kişinin işsiz kaldığını, işletmelerin battığını söyledi. Toplumun, yaşanan olayları atlatabilmek için alkol ve uyuşturucuya yöneldiğini ifade eden YouTuber, bunun COVID-19 salgınından çok daha önemli olduğunu ifade etti. Jake Paul'a göre koronavirüs salgınının neden olduğu COVID-19 hastalığı ile grip nedeniyle ölümlerin sayısı aynı. Paul'un açıklamaları, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları anlattı.

Dünyaca ünlü YouTuber'ın dikkat çektiği başka bir husus ise salgınla ilgili kimsenin hiçbir şey söyleyemiyor oluşu. Salgın hakkında ne düşüneceğini bile bilmediğini ifade eden Paul, kimsenin de doğru düzgün bir şey düşünüp, hareket edemediğini savunuyor. Bunun nedenini de kimsenin bu salgına karşı bir cevabının olmamasına bağlayan YouTuber, kendisinin böyle bir şey bir şey için yaşamayı bırakmayacağını belirtiyor.