Koronavirüse Karşı En Dayanıklı Ülkeler Açıklandı

Belli parametreleri göz önünde bulundurarak ülkelerin COVID-19 salgınına karşı dayanıklılık durumlarını değerlendiren Bloomberg, Türkiye'nin COVID-19 karnesini de açıkladı. Buna göre Türkiye, değerlendirmeye alınan 53 ülke arasında 30. sırada yer alıyor.

Haftalık ekonomi dergisi Bloomberg, ekonomik büyüklüğü 200 milyar dolar ve üzerinde olan 53 ülkenin tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam eden koronavirüs salgınına karşı dayanıklılık durumunu açıkladı ve bir sıralama oluşturdu.

Bloomberg, söz konusu sıralamayı oluştururken ülkelerin 100 bin kişi başına aylık yeni vaka sayısını, aylık vaka sayılarındaki ölüm oranını, toplam ölüm sayısının nüfusa oranını ve yapılan test sayısındaki pozitif vaka oranını göz önünde bulundurdu.

Türkiye, COVID-19 dayanıklılık sıralamasında 30. oldu

Bloomberg’ün değerlendirmesine göre Yeni Zelanda, COVID-19’a karşı son derece hızlı aksiyon alarak salgınla mücadelede en iyi karneye sahip ülke oldu. Diğer Asya ülkeleri olan Japonya, Tayvan ve Güney Kore ise Yeni Zelanda’yı takip eden diğer ülkeler oldu. Finlandiya, listenin ilk 5 sırasında yer alan tek Asyalı olmayan ülke konumundaydı.

24 Kasım itibarıyla toplam 460.916 COVID-19 hasta sayısına ve COVID-19 kaynaklı 12.672 vefat sayısına sahip olan Türkiye, Bloomberg’ün değerlendirmesi sonucu 60.6 puan alarak 53 ülke arasında 30. sırada yer aldı.

Yeni Zelanda, COVID-19'a karşı en iyi mücadeleyi gösteren ülke

Salgınla mücadelede örnek ülkelerden biri olarak gösterilen ve Bloomberg’ün değerlendirmesinde de birinci sırada yer alan Yeni Zelanda, daha mart ayında ülkede bir koronavirüs vakası tespit edilmemişken ülke sınırlarını kapattı ve hükümet; test, filyasyon ve merkezi karantina sistemlerine önemli büyüklükte bir kaynak ayırdı.

Yeni Zelanda hükümetinin sıkı karantina uygulamaları sayesinde ülkede son aylarda oldukça nadir koronavirüs vakaları tespit edildi. Ayrıca sosyal hayatın neredeyse tamamen normale döndüğü ülke, 2 aşı geliştiricisiyle de şimdiden anlaşma yapmış ve aşılar gerekli testleri geçtiğinde hızlı bir şekilde tedarik edebilecek durumda.