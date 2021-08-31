Daniel Craig’li son James Bond filmi olacak ‘Ölmek İçin Zaman Yok’un 2 sene gecikmeli çıkışından önceki son fragman yayınlandı. 25. James Bond filmi, 007 kodlu ajanımızın emeklilik hayatını zehir edecek.

Tüm zamanların en uzun film serilerinden olan James Bond’un sıradaki filmi ‘No Time To Die’, yani ‘Ölmek İçin Zaman Yok’un vizyona girmesine yaklaşık 1 ay kaldı. Son James Bond olan Daniel Craig’le devam edecek olan filmin yeni fragmanı bugün yayınlandı.

Aslında 2 sene önce çıkmış olması gereken, ‘Ölmek İçin Zaman Yok’, 25. James Bond filmi olmakla beraber serinin Daniel Craig’li son filmi olacak. Bugün son fragmanı yayınlanan film, 30 Eylül’de vizyona girecek.

Craig’li son James Bond’un son fragmanı:

007 kodlu ajanımızın yeni macerası, bugün yayınlanan fragmanda da gördüğümüz üzere şu şekilde olacak: Görevini bırakıp Jamaika’da sakin bir emeklilik hayatı süren James Bond, oldukça klişe bir şekilde eski hayatına çağrılacak. Bu çağrıyı yapan da tabii ki eski hayatından bir arkadaşı olacak. Kaçırılmış bir bilim insanını kurtarması istenen Bond, bu yolda çok daha derin ve tehlikeli işlere bulaşacak. Gizemli bir kötü karakter, yeni ve ölümcül bir teknolojiyle ajanımızı bekliyor olacak.

Aslında 2020’nin bahar aylarında vizyona girmesi planlanan Ölmek İçin Zaman Yok, Daniel Craig’in son James Bond filmi olacak. Birçok yeni yıldızı da barındıracak filmde Craig’i bir kez daha pahalı araba ve teknelerle oradan oraya fırlarken göreceğiz. Önceki filmlerde yer alan Q rolündeki Ben Whishaw ve M rolündeki Ralph Fiennes, Madeleine Swann rolündeki Lea Seydoux, Moneypenny rolündeki Naomi Harris, Blofeld rolündeki Christoph Waltz ve Felix Leiter rolündeki Jeffrey Wright da bu filmin oyuncu kadrosunda yer alacak. Cary Joji Fukunaga'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, 30 Eylül tarihinde beyaz perdeye yansıyacak.