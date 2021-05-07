Son 10 yıldır büyük bir popülerlik yakalayan oyuncu ekipmanları, bugün birçok farklı marka tarafından üretiliyor. Oyuncuların bu tür ekipmanlara olan ilgisi günden güne artıyor ve alternatifler arasından ihtiyaca ve bütçeye en uygun tercih yapılmak isteniyor. Bu yazımızda da popüler oyuncu donanımı üreticisi James Donkey’in mouse, klavye, oyuncu aksesuarı ve ssd gibi donanım ürünlerinden en iyilerine göz atıyoruz.

Günümüzde pek çok üretici oyuncu ekipmanı ve donanımı üzerine yoğun olarak çalışıyor. Bu markalar arasından ayırıcı özellikleriyle ortaya çıkan James Donkey, özellikle fiyat/performans oranı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyor.

Giderek pahalılaşan ekipman fiyatları, oyuncuların bütçesini zorlayıp satın alım konusunda onları kısıtlıyor. Bu tarz durumlarda da oyuncuların en çok dikkat ettiği husus fiyat/performans oranı oluyor. Bu yazımızda James Donkey’in her çeşitten seçtiğimiz en iyi donanım ürünlerinden bahsedeceğiz. Listemiz mouse, klavye, oyuncu aksesuarı ve ssd gibi birçok farklı oyuncu donanımından oluşacak. Fiyatlar, çeşitli kampanyalar ve indirimler ile değişiklik gösterebilir.

James Donkey donanım ürünleri:

144 Hz Oyuncu Monitörü

610S Mekanik Oyuncu Klavyesi

JD240 LE SATA III SSD Disk

112i Optik Oyuncu Mouse

008 7.1 Oyuncu Kulaklığı

712 7.1 RGB Oyuncu Kulaklığı

144 Hz yenileme hızına sahip James Donkey Oyuncu Monitörü

Fiyatı: 1599 TL

James Donkey’in popüler monitörlerinden bir tanesi olan JD24FG1MS144, 24 inç boyuta sahip. Özellikle 23.8 ve 24 inçlik monitörler espor camiasında en çok tercih edilen monitörler olmakta. Oyuncular için oldukça önemli olan tepkime süresi ve yenileme hızı değerlerinde de monitör ön plana çıkabilmeyi başarıyor.

Günümüz oyunculuğunda normalleşmeye başlayan 144hz yenileme hızı, bu monitörde de yer alıyor. Monitörün tepkime süresi ise 1 milisaniye. Bu sayede oyuncular minimum gecikme ile daha akıcı bir oyun deneyimine sahip olabilmekteler. Monitörün çözünürlüğü ise Full HD 1080 yani 1920x1080 olarak karşımıza çıkıyor. Monitör, ışık sızıntısını en aza indirebilen VA bir panele sahip. James Donkey, monitörlerde sıklıkla yaşanan ölü piksel için ise ‘’0 ölü piksel garantisi’’ vadediliyor. Son olarak monitörde HDMI 1.4, DVI , DP, JACK girişleri bulunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı mekanik oyuncu klavyesi James Donkey 610S

Fiyatı: 320 TL

James Donkey 610S mekanik oyuncu klavyesi, James Donkey’in en yüksek puanlı ürünleri arasında yer alıyor. Oyuncular için mekanik klavyeler normalleşmeye başladı. Özellikle artık oyuncular switch tercihlerine önem veriyor. 610S modelinin birçok farklı renk switch alternatifi bulunuyor. Mavi, siyah veya kahverengi switchli modelleri bulunan 610S’in kaliteli ABS materyalden yapılmış alüminyum bir kasası bulunuyor. Klavye, sunduğu Rainbow Led aydınlatması ile şık bir görünüm yakalıyor.

Oyuncuların oyun esnasında müzik değiştirme, müzik durdurma ve benzeri işlevleri yerine getirmesini sağlayan Multimedya tuşları da FN + F tuşları yardımıyla kullanılabiliyor. F8 tuşuna kadar multimedya işlevi atanmış durumda. Klavye, İngilizce Q olarak üretilmekte. 610S, fiyatı ve sunduğu deneyim ile oyunculardan yüksek puan almayı başarıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ekstra hafıza arayanlara JD240 LE SATA III SSD Disk

Fiyatı: 350 TL

James Donkey, SSD modelleri ile de oldukça popüler olmuş bir marka durumunda. JD240 LE model SSD disk, üçüncü nesil SATA arabirimine sahip. SATA III ile diğer SATA arabirimlerine göre daha yüksek bant genişliği hacmi ile daha yüksek okuma-yazma hızlarına erişilebiliyor. Disk, 500 MB/s yazma ve 510 MB/s okuma hızına sahip. Disk 240 GB depolama alanına sahip. Diskte kullanılan 3D NAND teknolojisi sayesinde takılma olmadan yüksek performanslı işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz.

James Donkey’in aynı model SATA III diskinin 120 GB bellek kapasiteli modeli de bulunmakta. Daha ucuz bir fiyata dilerseniz 120 GB olan modeli de tercih edebilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı optik oyuncu faresi James Donkey 112i

Fiyatı: 130 TL

James Donkey’in popüler mouse modellerinden biri olan 112i, özellikle çok uygun fiyatıyla ön plana çıkıyor. Ürünün kullanıcıları bu fiyata aldıkları deneyimden memnun olduklarını belirtmekte. Mouse, 3200 DPI'a kadar çıkabiliyor ve toplam 6 adet tuşu mevcut. Tuşlarda micro switch bulunuyor ve bunlar 5 milyon tıklama ömrüne sahip. Mouse’un ait olduğu seride farklı renklerde mouselar da bulmak mümkün. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarımı ile dikkat çeken James Donkey 008 7.1 oyuncu kulaklığı

Fiyatı: 549 TL

James Donkey’in popüler donanım ürünlerinden birisi de kulaklık oluyor. Oldukça popüler olan 008 7.1 oyuncu kulaklığı, 7.1 Surround teknolojisi ile konumsal hassasiyet sağlıyor ve oyun deneyimini iyileştiriyor. Cihazda 53mm Neodimyum sürücüler bulunmakta. Bu sürücüler sayesinde cihaz, kullanıcıya yüksek ses kalitesi sunuyor. Cihaz, PC dışındaki diğer platformlarda da kullanım imkanı sunuyor. Kulaklık ayarlanabilir bir kafa bandına sahip.

Mikrofon kalitesi ise kullanıcıların yorumları ve yapılan incelemelere bakıldığında oldukça yeterli bulunuyor. Cihaz, maksimum ses yalıtımı sağlayarak çevre gürültüsünü de engelleyebiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kulaklıkta ışık arayanlar için James Donkey 712 7.1 RGB oyuncu kulaklığı

Fiyatı: 519 TL

James Donkey’in bir diğer iddialı oyuncu kulaklığı modeli ise 712. James Donkey 712 7.1 RGB oyuncu kulaklığı, özellikle dış çevresinde yer alan RGB aydınlatmasıyla dikkatleri çekiyor. Kulaklığın bir kontrol kumandası bulunuyor. Bu kumanda sayesinde çeşitli işlevleri kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Alüminyum dış çerçeveye sahip olması cihazı oldukça dayanıklı kılıyor. Ayarlanabilir kafa bandı ile kulaklığı kendinize en rahat şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. 50mm Neodimyum sürücüler ile bass-tiz kalitesi yükseliyor. Cihazın 3 metre kablosu bulunmakta. Kulaklık, mikrofon kalitesi ile de oyunculara gayet başarılı bir performans sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

James Donkey’in en iyi donanım ürünlerine göz attığımız yazımızın sonuna geldik. James Donkey markasını başarılı buluyor musunuz? Yazıda yer alan ürünlerden aldığınız veya almak istediğiniz var mı? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.