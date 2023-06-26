Güneş Sistemi'mizin halkalı devi Satürn, James Webb Uzay Teleskobu ile görüntülendi. Kullanılan filtreler sayesinde ortaya florasan gibi manzara çıktı.

2022 yılının yaz aylarından bu yana uzayın derinliklerini en net haliyle bize gösteren James Webb Uzay Teleskobu, kendi sistemimizi de zaman zaman görmediğimiz haliyle gösteriyor. Teleskop, son olarak Güneş Sistemi’nin halkalı devi Satürn’ü fotoğrafladı.

Sistemimizin en büyük ikinci gezegeni Satürn, paylaşılan fotoğraflarda sanat eseri gibi poz verdi. Teleskopta kullanılan kızılötesi filtreler sonucunda halkalar parlak beyaz, gezegenin kendisi ise siyaha yakın tonla gözüktü.

Karşınızda James Webb'in gözünden Satürn:

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Yukarıdaki görüntü, teleskoptaki uzun dalga boyu filtresiyle çekildi. Kısa dalga boyu filtresiyle çekilen görüntülerde ise Satürn’ün farklı gazlardan oluşan bulut katmanları seçilebilir hale geldi:

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Görüntüler bizleri sadece büyümekle kalırken bilim dünyası, bu görüntüler ve sonrakilerle yeni keşiflere imza atmayı hedefliyor. Yukarıda gördüğümüz fotoğrafların ardındaki Leicester Üniversitesi’nden Leigh Fletcher'in ekibi, Satürn’ün uydularının ve orta dalga boyu filtreli görüntülerinin de çekilmesini istemişti.

Bu görüntüler henüz paylaşılmadı. Ekip, yeni görüntülerle Satürn’ün bugüne kadar keşfedilmemiş uydularının da keşfedilebileceğini belirtiyor.