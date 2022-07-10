Webb Uzay Teleskobundan Gelen İlk Tamamen Renkli Görseller

NASA'nın uzayı keşif için kullanacağı yeni aracı olan James Webb Uzay Teleskobu yeni görüntüler göndermeye devam ediyor. Uzay ajansı şimdi bir ilke imza atacak ve bu görüntülerin bazılarını tamamen renkli olarak paylaşacak.

Hubble Uzay Teleskobu sonrasında uzayı keşfetme görevinde gözümüz artık James Webb Uzay Teleskobu olacak. Evrenin sonsuzluğuna diktiğimiz bu yeni gözümüzden gelen ilk tamamen renkli görüntüler de yakında karşımızda olacak.

12 Temmuz'da yapılacak olan NASA paylaşımları bu açıdan büyük merakla bekleniyor. Altı aylık sürecin ardından yeni açılan gözlemevinin topladığı verilere ve görsellere ilk defa bakma fırsatı bulacağız. NASA da paylaşımıyla 12 Temmuz için heyecanı arttırıyor.

Webb teleskobu sonunda faal

Webb teleskobu faaliyete geçtikten sonra kalibrasyon, ince ayar ve odaklanma sürecindeydi. Sürecin tamamlanmasıyla beraber teleskop, seçilen uzay keşif projeleri için göreve de başlıyor. Bu görevler arasında ötegezegenlerin ve bizim sistemimizdeki diğer gezegenlerin aylarının atmosferlerinin incelenmesi de yer alıyor.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelecek olan görüntüler, aylar boyunca toplanan ham verinin işlenmesiyle ortaya çıkacak. Böylece uzay teleskobundan ne bekleyebileceğimize dair hem bilim insanlarının hem de kamuoyunun bir fikri oluşabilecek.

NASA bu amaçla 5 farklı görsel seçti. Bu görsellerden ikisinde bulutsular yer alacak. İki fotoğrafta ise galaksi kümeleri bulunacak. NASA'ya göre bu kümelerden biri o kadar büyük ki, yerçekimsel mercek etkisi yaparak etrafından geçen ışığı kırıyor.

Son görselde ise Jüpiter'in kütlesinin yarısı kadar bir kütleye sahip olan bir gezegenin atmosferine ait spektrografik analiz yer alacak. Bu analiz yönteminde gezegen atmosferinden geçen ışık demetleri incelenerek, atmosferde yer alan maddelerin ve bu maddelerin miktarlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Bu beş görsel de Webb'in ilk aşamadaki hedefi olan ve 1877 yılında keşfedilen Stephan Beşlisi'nden ve çevresindeki gök cisimlerinde geldi.