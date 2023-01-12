James Webb Uzay Teleskobu, en büyük amaçlarından biri olan ötegezegen keşiflerinin ilkine imza attı. Keşfedilen gezegen, Dünya ile neredeyse tamamen aynı boyuta sahip.

2022 yılının yaz aylarından bu yana aktif olarak gözlemlerini sürdüren James Webb Uzay Teleskobu, bugün büyük bir keşif duyurusu ile gündeme geldi. NASA, James Webb’in ilk öte gezegen keşfine imza attığını açıkladı.

LHS 475 b adını taşıyan öte gezegen, paylaşılan detaylara göre Dünya ile neredeyse tamamen aynı boyuta sahip. Üstelik gezegen, 41 ışık yılı uzağımızda, yani uzayı düşündüğümüzde için fazlasıyla yakın sayılabilecek bir yerde bulunuyor.

Yeni ötegezegen hakkında bilgiler oldukça sınırlı

John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan Kevin Stevenson ve Jacob Lusitg-Yaeger liderliğinde yürütülen çalışma, gezegen hakkındaki ilk bilgilerin elde edilmesini de sağladı. Ekip, James Webb Uzay Teleskobu’nın Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec) ile gezegenin yapısını inceledi.

Gezegenin bir gaz devi değil kayalık olduğunu paylaşan ekip, atmosferinin bulunmayabileceğini aktardı. Zira NASA, yukarıda bulunan grafikteki spektrumun, atmosfere sahip olmayan gezegen spektrumu ile benzerlik gösterdiğini belirtti.

Tabii elde edilen bilgiler sadece bunlarla sınırlı değildi. Gezegenin Dünya’dan birkaç yüz derece daha sıcak olduğu da açıklandı. Ayrıca gezegenin, Güneş Sistemi'ndeki benzer boyutlardaki gezegenlere (Dünya, Venüs) göre yıldızına çok daha yakın olduğu ifade edildi.