James Webb Uzay Teleskopu'nun Fırlatılacağı Tarih Belli Oldu

NASA, aksaklıklar sebebiyle fırlatma tarihi uzun süredir ertelenen James Webb Uzay Teleskopu'nun fırlatma tarihinin belirlendiğini duyurdu. Bu bağlamda söz konusu teleskobun fırlatma tarihi, Arianespace iş birliğiyle 18 Aralık olarak belirlendi.

NASA’nın çok sayıda teknik sorun yüzünden sayısız ertelenmeyle karşımıza çıkan James Webb Uzay Teleskopu, paylaşılan yeni fırlatma tarihiyle karşımızda. Normalde söz konusu teleskobun ekim ayında fırlatılması planlanıyordu fakat NASA’nın yaptığı son güncellemeyle birlikte fırlatmanın, 18 Aralık tarihinde gerçekleşeceği duyuruldu.

Söz konusu teleskop, adını mutlaka bir yerlerde duyduğunuz Hubble Uzay Teleskopu’nun yerini alacak. Son testleri tamamlanmış olan teleskopun sadece son dokunuşları ve fırlatma alanına taşınması kaldı. Kendisini uzaya çıkaracak olan roketin taşınması ise tamamlandı.

Güneş sistemimizden en uzak galaksilere:

James Webb Teleskopu şu anda Kaliforniya’da bulunan Northrop Grumman Tesisleri’nde bulunuyor. Buradaki bilim insanları, fırlatma alanına taşınacak olan teleskobun son bakımlarını yapıyor ve bir yandan da teleskobu taşınmaya hazır hale getiriyor.

Fırlatma alanına getirildiğinde söz konusu teleskop, Arianespace şirketinin Ariane 5 roketiyle uzaya çıkacak. Roketin Fransa Guyanası’na güvenli bir şekilde ulaştırıldığı da paylaşıldı. Yani görünürde James Webb Teleskopu’nun yolculuğu için herhangi bir engel yok diyebiliriz. James Webb Teleskopu’nun büyük önem taşıyan görevlerine gelin kabaca bakalım.

13,5 milyar yıl kadar geriyi görebilecek:

Söz konusu teleskobun Hubble Uzay Teleskopu’nun yerini alacağını söylemiştik. Hubble teleskobunda kullanılan kameralar, uzayda belirli bir derinlikten ötesini göremedikleri için oldukça dar bir gözlem kapasitesi sunuyordu. James Webb Teleskopu ise kızılötesi aletler kullandığından Hubble’ın çok daha ötesine geçecek. Bu bağlamda yeni teleskop, 13,5 milyar yıl kadar geriyi görebilecek.

Bu da evrenin tarihine dair tonla bilgi anlamına geliyor. İnsanlık tarihinde bir ilk olacak olan bu durumla birlikte James Webb Teleskopu; galaksilerin, gezegenlerin, yıldızların ve daha nicelerinin geçmişleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak.

Bu bağlamda söz konusu teleskop için ‘Hubble’ın günümüz teknolojisiyle geliştirilmiş versiyonu’ nitelemesini yapmak yanlış olmaz.