Japon Milyarder: İnsanlara Uzaydan Para Dağıtmak İstiyorum

Japon milyarder Yusaku Maezawa, geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na turistik bir seyahat gerçekleştirdi. Ünlü iş insanı bunun ardından ilginç açıklamalarda bulunarak uzaydan para dağıtmak istediğini aktardı.

Son zamanlarda dünyanın en zengin insanları arasında devam eden ‘uzay yarışını’ duymayan yoktur. Elon Musk, Jeff Bezos gibi milyarderler uzaya ticari uçuşlar gerçekleştirerek ‘uzay turizmi’ olarak adlandırdığımız şeye yönelik adımlar gerçekleştiriyor. Hatta Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, bu konuda yeni bir adımı dün attı ve altı kişilik bir mürettebatı dün uzaya gönderdi.

Japonya’nın en zengin insanlarından biri olan ünlü iş insanı Yusaku Maezawa da uzay maceralarına oldukça ilgili olan milyarderler arasında yer alıyor. Ünlü moda girişimcisi, geçtiğimiz Çarşamba günü bir Rus Soyuz roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) istasyonuna gönderildi ve hayalini kurduğu turistik uzay yolculuğuna başladı. ISS’te 12 gün geçirecek olan Maezawa, şimdi de seyahati ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Uzaydan para dağıtacak:

1.9 milyar dolar servete sahip olan Japon milyarder, istasyona olan ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “Uzayda yaşamın nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Bu yüzden de kendime bir YouTube kanalı açıp keşiflerimi buradan paylaşmayı planlıyorum” ifadelerine yer verdi. Japon milyarder, yörüngede bulunduğu süre boyunca yeryüzündekilere para dağıtacağını belirtti.

Maezawa’nın neden böyle bir şey planladığı ve bu parayı kimlere vereceği bilinmiyor. Ünlü milyarder, daha önce de Twitter üzerinden 1.000 takipçisine yaklaşık 9.000 dolar vermiş ve ‘hayır işi’ olarak nitelendirilebilecek bir şey yapmıştı. Ancak şimdiki planını nasıl gerçekleştireceği, uzaydan nasıl para transferi yapacağı ise merak konusu olmuş durumda.

Ayrıca, Maezewa’nın bu tarz başka çılgın planlarının olduğunu da belirtmek gerek. ISS’teki ilk uzay turisti olan iş insanı, geçtiğimiz aylarda verdiği bir demeçte Uluslararası Uzay İstasyonu’nda badminton oynamak istediğini belirterek ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra Maezewa, geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada da Ay’a giden ilk uzay turisti olmayı hedeflediğini ifade etmişti. Maezawa’nın bu açıklamaları ‘çılgın’ olarak görülebilse de bu kadar zengin bir insanın ihtiyacı olanlara para vermek istemesinin hoş bir hareket olduğunu söylemek yanlış olmaz.