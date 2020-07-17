Japon Sanatçı, Gaz Çıkarma Seslerini Satmaya Başladı

Hino Kotori isimli bir Japon seslendirme sanatçısı, çeşit çeşit çıkardığı gazların seslerinden oluşan bir arşivi internette satmaya başladı. Arşiv, şu anda kadar 369 kişi tarafından satın alındı.

Bugüne kadar dünya üzerinde satışa sunulan pek çok farklı ve sıradışı ürün gördük. Öyle ki bazı ürünler sevilen ve çok sayıda kişi tarafından takip edilen insanlar tarafından da satılmıştı. Örneğin YouTuber Belle Delphine, bundan yaklaşık 1 yıl önce banyo yaptığı suyun bulunduğu kavanozları tanesi 30 dolardan satışa çıkarmıştı.

İşte bugün yine bu tarz ilginç bir ürünle(!) karşı karşıyayız. Inokashouchokan ismiyle bilinen Hino Kotori isimli Japon bir seslendirme sanatçısı, internette kayıt ettiği bazı sesleri satmaya başladı. Ancak seslendirme sanatçısının kaydettiği sesler konuşma sesleri değil, gaz çıkarma sesleriydi.

ASMR projesi olarak satışa sunuldu:

Hino Kotori, itinayla kaydettiği çeşit çeşit gaz çıkarma seslerini içinde bulunduğu bir arşivi ‘Bir Dojin Ses Sanatçısının Gerçek Gaz Seslerini Duymak İstiyorum!’ ismiyle ASMR projesi olarak satışa sundu. Yaklaşık bir saat uzunluğunda olan arşiv, Hino Kotori’nin farklı ortamlarda da çıkardığı gazların seslerini içeriyordu.

Arşiv, ‘Bir çuvalın içinde gaz çıkarmak’ ve ‘Küvetin içinde gaz çıkarmak’ gibi isimlere sahip toplamda 5 farklı bölümden oluşuyor. Arşivin satıldığı sitede yer alan açıklamadaysa potansiyel müşterileri ikna edebilmek için ‘Seslendirme sanatçısı gerçekten de gaz çıkarıyor! Gazları seven herkese..’ gibi ifadeler yer alıyor.

Bu yegâne arşivin arkasında yer alan yaratıcı ekip, seslendirme sanatçısının gaz çıkarabilmesinin ardında yatan sırrı da anlattılar. Ekibin açıklamasına göre sanatçımız, kayda başlamadan önce iyi bir performans gösterebilmek için bol bol tatlı patates tüketmiş.

Bir Dojin Ses Sanatçısının Gerçek Gaz Seslerini Duymak İstiyorum! başlığına sahip bu arşiv, 18 yaş ve üzeri bireyler için satılıyor. Arşiv, 12,30 dolarlık (yaklaşık 85 TL) fiyat etiketine sahip. Arşivin satıldığı platformda yer alan bilgiye göre arşivi şu ana 369 kişi satın aldı.