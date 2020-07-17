Yeni Burç Çıktığı İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Sosyal medya, dün ilginç bir olayla çalkalandı. İddialara göre NASA, yeni bir takımyıldızı keşfetmişti ve bu da burçların değişmesine neden olmuştu. Hatta hayatımıza, "Yılan" isminde yeni bir burç girmişti. Ancak kimse, bu iddiaların gerçek olup olmadığını sorgulamamıştı. Oysaki ne NASA yeni bir yıldız keşfetmiş ne de burçları değiştirmişti.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla popüler hale gelen sosyal medya platformları, gündemin belirleyicisi haline geldi. Milyonlarca kişinin kullandığı platformlarda konuşulan konular, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hal böyle olunca da kimi zaman ciddi konular, kimi zamansa gerçekle alakası olmayan hurafeler bir anda gündemin merkezine oturabiliyor. Dün de böyle bir olay yaşandı.

Dün Twitter'da, NASA'nın yeni bir takımyıldızı keşfettiği, bu takımyıldızı nedeniyle de burçların değiştiği iddia edildi. Üstelik iddialara göre NASA, resmi internet sitesinde yayımladığı bir blog gönderisi ile bu durumu tüm dünyaya duyurmuştu. Hatta ülkemizde milyonlarca kişinin izlediği televizyon kanalları da bu iddiaları haberleştirdi. Ancak garip bir şekilde o büyük televizyon kanallarının Ana Haber Bülteni ekipleri, NASA'nın internet sitesine girmeye gerek bile duymamışlardı. Çünkü eğer kontrol etselerdi, olayın safsatadan ibaret olduğunu anlayabilirlerdi.

Merak etmeyin burcunuz falan değişmedi

NASA tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamaları duyan milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, sanki hayatlarında köklü bir değişiklik olacakmış gibi bu durumla ilgili paylaşımlar yaptılar. Kimileri bir burçtan diğer bir burca geçtiğini söylerken kimileri ise aynı burçta kaldığı için bu durumdan yakınıyordu. Ancak merak etmeyin. NASA, söz konusu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı ve burçları falan da değiştirmemişti. Yani iddialar tümüyle yalandı.

Sözde burçların yeni durumu, işte böyle olmuştu

Bu süreç yaşanırken bir de yeni bir burç oluştuğu ve burca da "Yılan" denildiği söylenmeye başladı. Tabii sosyal medya silahşörlerimiz zaman kaybetmeden bu konuyu ele aldılar. Pek çok kişi, "Eski sevgilimin yeni burcu" şeklinde paylaşımlar yaptı. Ama tüm bu paylaşımlar yapılırken hiç kimse, bu iddiaların gerçek olup olmadığını sorgulamayıp, NASA'nın internet sitesini kontrol etmemişti. Peki bu iddiaların kaynağı neydi?

İddialara göre NASA, "Ophiuchus" isimli bir takımyıldızı keşfetmişti. Ancak bu takımyıldızı yeni keşfedilmemiş, aksine binlerce yıldır biliniyordu. NASA ise bu takımyıldızından 2016 yılında çocukların uzaya olan ilgisini artırmak için oluşturduğu bir blogda zaten bahsediyordu. Yani söz konusu iddiaların sadece NASA blogunda yer aldığı kısmı doğruydu. Ancak hem bu blog yazısı çok eskiydi hem NASA yeni bir keşif yapmamıştı hem de burçlar değişmemişti.

NASA, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı

Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların televizyon kanallarına yansıması ve adeta bir çılgınlık haline dönüşmesiyle birlikte NASA, konuyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda, zodyak hikayesi ile ilgili yapılan yorumları gördüklerini söyleyen NASA, konunun birkaç yılda bir hortladığını ancak kendilerinin burçlara müdahale etmediklerini açıkladı. Babillerin bundan 3000 yıl önce takımyıldızlarını keşfettiklerinde 13. işareti görmezden geldiklerini ifade eden NASA, kendilerinin yaptığı şeyin ise sadece bunun matematiğini hesaplamak olduğunu vurguladı.