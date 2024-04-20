Japonya, tıpkı Türkiye gibi deprem ülkesi olarak biliniyor. Neredeyse her sene bir büyük depremi zararsız atlatan ülke, bunu aldığı önlemlere borçlu. İşte biz de bu önlemlerden biri olan E-Defense'i inceleyeceğiz.

E-Defense, dünyanın en devasa deprem simülatörlerinden biri. Bu savunma sistemi, 10 katlı binaları bile kaldırıp sanki dünyanın en korkutucu depremleriyle sallanıyormuş gibi test edebiliyor.

Devasa platform, şimdiye dek yüzlerce yapıyı sallayarak depreme dayanıklı yapılar inşa etmek için kritik bilgiler sağladı.

İlk önce bu simülasyonu izlemenizde fayda var. (0:27'de başlıyor.)

Japonya, 1955 Büyük Hanşin Depremi'nden sonra bu tür felaketlere karşı koymak için büyük bir adım attı.

Kobe'deki deprem, Japonya için gerçekten dönüm noktasıydı. 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı, şehirde büyük yıkımlara yol açtı.

Mimar Alastair Townsend’in anlattığına göre bu deprem sonucunda 150.000 mülk, kullanılamaz hâle geldi, 300.000 kişi evsiz kaldı ve 6.300 insan hayatını kaybetti. Deprem sonrası yangınlar da cabasıydı.

Japon hükûmeti, felaketin tekrarlanmasını önlemek adına deprem simülasyonu inşa etmeye başladı.

Kobe'deki felaketin ardından Japonya Ulusal Yer Bilimi ve Afet Önleme Enstitüsü (NIED), 7 büyüklüğündeki depremleri simüle edebilen devasa sarsıntı masası geliştirmeye başladı.

2005 yılında tamamlanan bu proje, E-Defense olarak biliniyor ve gerçek bir mühendislik harikası.

E-Defense, çok katlı binaları üç boyutta sarsarak deprem etkilerini simüle ediyor. Deneyler, yapıların dışına ve içine yerleştirilen kameralar ve sensörler aracılığıyla izleniyor.

Sarsıntı masası, hidrolik sistemler kullanılarak çalışıyor.

Binada yer alan dört devasa gaz motoru, hidrolik pompalara enerji sağlıyor. Böylece özel mafsallar ve pistonlar sayesinde platform, üç boyutlu olarak hareket edebiliyor.

Sistem, bazı yapıları yıkım noktalarına kadar zorlarken diğerlerinde yapısal güçlendirmelerin etkinliğini gösteriyor.

Ayrıca test edilen odalar; gerçek mobilyalar ve hatta insan figürleri ile donatılarak daha gerçekçi bir simülasyon sağlıyor. Elde edilen bilgiler, gelecekteki yapıların felaketlere daha dayanıklı olmalarını sağlamak için kullanılıyor.

E-Defense, deprem biliminde dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın dört bir yanından mühendisler, yapılarını bu eşsiz tesisde test etmek için getiriyor.

Sizce de örnek alınması gereken mühendislik harikası değil mi? İnsan içinden "Keşke bizde de olsaydı." diye düşünmeden geçemiyor...

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