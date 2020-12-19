İstenilen Her Yerin Cam Gibi Fotoğrafını Çekebilen Uydu

Capella-2 uydusu, SAR teknolojisinden de faydalanarak istenilen herhangi bir noktanın çok yüksek netlikte görüntülerini çekebiliyor. Uydunun bu özelliği sivillere de açık.

Yabancı filmlerde sık sık uydular kullanılarak bir bölgenin uzaydan görüntüsü, çok net bir şekilde alınır. Gerçekte ise o kadar yüksek çözünürlükte görüntü alabilen uyduların sayısı oldukça az. Bu uydulardan biri de Capella-2 uydusu.

San Francsico merkezli uzay firması Capella Space tarafından geliştirilen Capella-2 uydusu, SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) teknolojisini kullanarak hemen her şeyin çok net bir görüntüsünü yakalayabiliyor. Gerekli izinleri alabilen siville de uydudan fotoğraf alabiliyor.

Çeyrek metrekareyi uzaydan görmek

Uydunun 50 cm x 50 cm alanları bile uzaydan net bir şekilde görüntüleyebildiği belirtiliyor. Capella-2'nin sahip olduğu teknoloji, uyduyu dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip uydu kamerasına sahip hale getiriyor. Öyle ki en yakın rakibi olan diğer SAR kameralı uydular, en az 5 metrelik cisimleri seçebiliyor.

Capella'nın gelişmiş SAR sistemini tercih etmesinin farklı nedenleri var. Firmanın kurucusu olan eski NASA sistem mühendisi Payam Banazadeh, yaptığı açıklamada bu teknolojinin gezegenimizi daha iyi görmeyi sağlayacağını belirtti.

Dünyanın yarısının gece olduğunu, yarısının da bulutlu olduğunu söyleyen Banazadeh, bu nedenle de herhangi bir anda Dünya'nın kabaca %75'inin görülemediğini ifade etti. Bu yeni aracın ise insanların çalışmalarının ilerlemesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Uzaydaki gözümüz

Capella-2'nin geliştirilmesine önayak olan şey ise trajik bir olay olmuş. 2014 yılında 239 yolcusuyla birlikte kaybolan Malezya Hava Yolları uçağının ardından atmosfer şartlarından etkilenmeyen bir yöntem için çalışmalar başlamış.

Firma atmosfere iki uydu daha gönderecek. Bu uyduların taşımasını da SpaceX üstlenecek. Uydular sayesinde kazalar, afetler anında gözlemlenebilecek. Yangınlar anlık olarak takip edilebilecek ve ayrıca soyu tükenme tehlikesi altındaki canlılar da her an takip edilebilecek. Ayrıca iklim çalışmaları için de uyduyu kullanmak mümkün olacak.