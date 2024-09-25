Hepimiz hızlı internetin hayalini kurarız, değil mi? Videoları donmadan izlemek, saniyeler içinde büyük dosyaları indirmek… Peki size Japonya’da bilim insanlarının, ülkemizdeki ortalama ev internet hızınızdan 8 milyon 760 kat daha hızlı bir internet bağlantısı geliştirdiğini söylesek? Gelin Japonya nasıl en hızlı internet rekorunu kırmayı başardı anlatalım.

Japon araştırmacılar, saniyede 402 terabit hıza sahip bir internet bağlantısı geliştirerek yeni bir dünya rekoru kırdı.

402 terabitlik bu hız, Türkiye’deki bağlantının 8 milyon 760, Amerika’daki bağlantınınsa 1.6 milyon katı!

Bu hıza ulaşmayı nasıl başardılar? Yapılan araştırmanın fiber optik teknolojinin sınırlarını zorlayan yeniliklerle gerçekleştirildiği söyleniyor.

Japonya’daki bilim insanlarının liderliğinde yürütülen bu araştırma kapsamında, araştırmacıların, veriyi iletmek için, standart fiber optiklerin düşük kayıplı penceresinin tüm iletim bantlarını kapsayan ilk optik iletim sistemini kurduğu biliniyor.

Bu sistemin, mevcut fiber optik kablolardan çok daha geniş bir veri taşıma kapasitesine sahip olduğu da ekleniyor.

Araştırmacıları dünyada ilk kez O’dan U bandına kadar olan tüm dalga boylarını kapsayan bir iletim sistemi oluşturdu!

Fiber optik kablolar aracılığıyla veri iletme kapasitesini tam olarak kullanmak adına veri sinyalleri güçlendirilerek ve 50 km uzunluğundaki fiber optik kablolarda iletim bant genişliği arttırıldı.

Yani, bu sayede aynı anda çok daha fazla veri iletmek mümkün kılındı.

Ayrıca, araştırmacıların yoğun dalga boyu bölmeli çoklama (DWDM) adlı bir teknolojiyi kullanarak bu devasa veri akışını yöneterek, fiber optik kablodan aynı anda birden fazla sinyalin farklı frekanslarda geçmesini sağladığı da ekleniyor.

Kaynaklara göre, araştırmacıların konu ile ilgili kendi yorumları ise şu şekilde; “Bu sonuçlar, yeni ve mevcut optik fiberlerin bilgi taşıma kapasitesini artırmak için geniş bant spektrum şekillendirme teknolojisi ve yeni amplifikatörle mümkün kılınan ultra geniş bant iletiminin potansiyelini göstermektedir”

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: