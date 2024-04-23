Adolf Hitler, tarihe adını kara bir leke olarak yazdıran isimlerden. Hatta bu kötü şanının yanında “delilik” denebilecek projeleri de vardı. İşte onlardan biri de kıtalararası gitmesi planlanan, uçakları ve tankları bile taşıması beklenen mega trendi. Tabii ki bu proje hiçbir zaman hayata geçmedi.

Hitler’in, dünyanın en uzak köşelerini birbirine bağlamasını beklediği tren; seyahati baştan sona değiştirecek ve inanılmaz bir mühendislik gerektirecekti. Bu mühendislik tabii ki trenle sınırlı kalmayacaktı. Tüm rotanın elden geçmesi gerekiyordu.

Hazırsanız Adolf Hitler’in hiçbir zaman uygulanamayan ve "Snowpiercers" dizisini anımsatan bu çılgın projesine daha yakından bakalım.

Hitler, Avrupa’ya dair hayaller kurmayı ve projeler yaratmayı seviyordu.

Avrupa’yı pençesine hapsedip ona istediği her şeyi yapabileceğini düşünen Hitler’in projelerinden biri de devasa bir demir yolu inşa etmekti. Devasa derken abartmıyoruz çünkü 500 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olması planlanıyordu.

1941 yılında Hitler, mühendislerden mega bir tren istedi ve 41’den fazla farklı tasarım sunuldu.

Projeler arasında klasik buharlı lokomotiflerin yanı sıra gaz türbinli, elektrikli, dizel hidrolik ve elektrikli lokomotifler vardı. “Breitspurbahn” adlı trende; yüzme havuzu, köpek kulübeleri, 196 koltuğa sahip sinema salonu, berber, tiyatro ve tabii ki ölümcül silahlar dahil her şey olacaktı.

Yapılan ilk tasarımlar; gösterişli tavanları, avizeleri, sıcak büfeleri ve dinlenme odalarını içeriyordu. Breitspurbhan’ın vagonları ise 7 metre uzunluğunda ve çift katlı olacaktı.

Tankları, silahları, uçakları taşıyabilecek kadar geniş olan ve kıtalar arası gitmesi planlanan trenin; Paris, Madrid, Moskova, Afganistan, İran, Türkiye ve Rotterdam’a kadar istasyonları olmasının yanı sıra saatte 350 km hızla gidecekti.

Hitler, bu projeye takıntılı hâle gelmişti.

Adolf Hitler bunun bağlayıcı bir güç olacağını ve otobandan bile daha önemli olduğunu düşünüyordu ancak bu fikrin uygulanması tabii ki imkânsızdı. Hem mevcut istasyonlar için çok büyük olacak hem de raylar için devasa tüneller ile köprülerin inşa edilmesi gerekecekti. Ayrıca vagonlar ve pencereler o kadar büyüktü ki her şey çok kısa sürede yerle bir olabilirdi.

Bu yüzden proje hiçbir zaman hayata geçemedi. Hitler’in her gece hayallerini kursa da gerçekleşmeyen projelerinden biri olduğuna sevinmek gerek…

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