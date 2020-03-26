Japonya, Türkiye’ye Koronavirüs Önlemlerini Anlatacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde Japonya'dan gelecek bir bilim heyetiyle ortak toplantı yapılacağını söyledi. Türkiye, Japonya'dan koronavirüs önlemlerini dinlemeye hazırlanırken, Uzak Asya ülkesinde şu ana kadar 45 can kaybı yaşandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 22.169 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadelede her ülke başka ülkelerin deneyiminden yararlanmaya çalışıyor. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2.433, ölü sayısı 59'a ulaşmışken Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadelede Japonya'nın deneyimlerinden yararlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Japonya'nın Ankara Büyükelçisi'yle bir araya gelmişti. Bakan Koca, büyükelçiyle görüşmesinin ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde Japonya'dan gelecek bir bilim heyetiyle ortak toplantı yapılacağını söyledi.

Japonya'da çıkarılacak dersler var

Fatih Altaylı'nın köşe yazısında aktardığına göre Fahrettin Koca, "Japon deneyimi ilginç ve öğrenmemiz gereken bir deneyim. 30 bin test yaptılar toplam ama çok başarılı sonuç aldılar genelde. Paylaşmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Koca, Çin'de önerilen biri Japon menşeli üç ilacın ağır durumdaki hastaların tedavileri için kullanılmak üzere tedarik edildiğini belirtmiş ve Japon elçisiyle yapılan görüşmenin de bu ilaçla ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.

Japon hükümeti ilk vakayı 16 Ocak'ta duyurmuştu. Hükümet, ülkedeki ilk hastanın kısa bir süre önce Wuhan'da bulunmuş 30'lu yaşlarında bir adam olduğunu açıklamıştı. Japon hükümeti ilk etapta 'gevşek' önlemler almak suçlanmıştı ancak aradan geçen iki buçuk ayın ardından Japonya şu anda gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamından daha az koronavirüs vakasına sahip. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde 20 bin barajını aşan vaka sayısı Japonya'da 26 Mart itibariyle 1307, can kaybı sayısı ise 45.

Japonya, 23 Mart'ta açıklanan verilere göre salgının başlangıcından bu yana toplam 20.340 test yaptı. Yani 127 milyon nüfusa sahip olan ülkede, her 1 milyon kişi başına 160 test uygulandı. Bu verilere göre Japonya, oranlara bakıldığında Türkiye'nin yarısı kadar test yapmış durumda ancak bu ülkede koronavirüs tespiti için yapılan PCR testlerini tıbbi bir adım olarak değil, 'epidemiolojik soruşturmanın' bir parçası olarak görüyor. Yani yapılan testler üzerinden virüsün yayılma davranışlarına ilişkin analizler yapılarak salgının yayılma şekline ilişkin genel bir fotoğrafa ulaşılıyor.

Japonya'nın tutumunu eleştirenler de bulunuyor

Japonya'nın test yapma stratejisi bu nedenle ülkede birçok kişinin eleştirilerine konu oldu ve Japon hükümeti zaman zaman salgının gerçek boyutunu gizlemekle eleştirildi. Japonya'nın uyguladığı 'aktif epidemiyolojik soruşturma' stratejisine göre, bir enfeksiyon hastalığı ortaya çıktığı zaman epidemiyolojik soruşturma, hastalığın karakteristik özelliklerini ve yayılış şeklini de ortaya koymayı hedefleyen genel bir fotoğraf ortaya çıkarmak için yürütülüyor.

Yani Japon hükümeti, virüsün kümelenme yaptığı noktaları tespit edip, salgının yükseldiği bu noktalara odaklanıyor. Bu da demek oluyor ki Japonya salgını 'çevrelemeye' ve hızını yavaşlatmaya çalışıyor. Japon sağlık uzmanları, kendi seçtikleri kriterlerle ve daha da önemlisi kendi seçtikleri ekipmanlarla testler gerçekleştiriyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede sadece soğuk algınlığı benzeri semptom taşıyanlar, 37,5 derecenin üzerinde ateşi bulunanlar ve dört gün veya daha uzun süredir nefes alma problemleri yaşayanlara test uyguluyor. Bazı uzmanlarsa, bu stratejinin ters tepeceğini ve Japonya'nın büyük bir patlamayla karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Tespit edilememiş vaka bulunduğunu düşünen uzmanlar, aynı zamanda henüz tespit edilemeyen salgınların da olabileceğini söyüyor.