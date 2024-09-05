Esasen kum, bölünmüş kaya ve mineral parçacıklarından oluşan granül bir malzemedir. Üstelik şekli hepimizin bildiği gibi yuvarlaktır. Ancak Japonya’nın bazı adalarında bu kumların, yıldız şeklinde olduğunu söylesek?

Yıldız şekilli bir kum, ne kadar ilginç öyle değil mi? Kum, neredeyse tüm dünyada aynı şekle sahipken Japonya’nın bu adalarında nasıl farklı bir şekle sahip?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Bu yıldız şekilli kumlar Japonya’nın tam güneyinde; Iriomote, Hatoma ve Taketomi isimli üç adasında görülür.

Bilim insanlarına göre yıldızlar aslında Baclogypsina sphaerulata ismi verilen bir türün kalıntılarıdır. İlk olarak 1860 yılında farklı bir isimle tanımlanan bu canlılar, Foraminifera isimli, organik maddeleri kemiren, tek hücreli organizmalara sahip olan eski bir protozoa grubunun üyesidir.

Baclogypsina sphaerulata, yaşamakta olan tahmini 4000 canlıdan yalnızca biridir. Ancak bu kalıntıların, 540 milyon yıl önce erken Kambriyen döneminden beri var olduğu düşünülür.

Bu gruptaki organizmalar, denizde sürüklenirken kalsiyum karbonat toplarlar.

Ayrıca bunu daha çok damla benzeri şekillerden, karmaşık sarmal şekillere ve elbette yıldızlara kadar çok çeşitli biçimlerde kabuklar ortaya çıkarmak için yaparlar.

Üstelik bu yıldız şeklindeki kumlara dair efsaneler de vardır. Örneğin bir iddiaya göre, bu kum yavrularının Okinawa adalarının kıyılarındaki denizde yaşadığı söylenir. Fakat dev bir deniz yılanı tarafından öldürülürler ve geriye yalnızca iskeletleri kalır.

Bu kalıntılar da zamanla plajlara yerleştir. Japonların bir efsanesine göre ise yıldız şeklindeki kumlar, Güney Haçı ve Kuzey Yıldızı’nın onunla oynayıp bir sürü küçük yıldız bebeği ortaya çıkarmasının bir sonucudur.

Özetle bu yıldız şeklindeki kumların nasıl ortaya çıktığı büyük bir tartışma konusudur ve onlarla ilgili birçok efsane vardır.

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