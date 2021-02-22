Jared Leto'nun Justice League Joker'i için yeni bir görsel yayınlandı. Zack Snyder'ın Justice League'i önümüzdeki mart ayında HBO Max'te yayınlanacak.

DC sinema evrenini farklı bir şekilde yorumlayan usta yönetmen Zack Snyder, geçtiğimiz yıllarda kızını kaybetmesi üzerine en çok güvendiği yapım olan Justice League ekibini terk etmek zorunda kalmıştı. Snyder'dan boşalan koltuğa ise ilk iki Yenilmezler filminin yönetmeni Joss Whedon oturtuldu. Ancak iki yönetmen arasında el değiştiren yapım, tahmin edebileceğiniz üzere istenen başarıyı yakalayamadı ve hikâye eksikliğiyle çokça eleştirildi.

Bunun üzerine DC hayranları, uzunca bir süre #ReleasetheSnyderCut (Snyder Versiyonunu Yayınla) çağrıda bulunmuştu. Bu harekete kayıtsız kalamayan Warner Bros ise tamamen Snyder'ın çektiği sahnelerle hazırlanan Justice League'in yayınlanacağını geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu. Birçok yeni sahnenin ve kahramanın ekleneceği yapımdan gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Jared Leto'nun Joker'i böyle görünecek:

Joker karakteri, orijinal Justice League filminde yer almıyordu ve ilk kez Suicide Squad filminde izlemiştik. Yayınlanan yeni görselde ise Leto'nun Joker'i, kollarını iki yana açmış ve kafasına dikenli bir taç takmış görünümüyle açıkça İsa Mesih'i çağrıştırıyor. Bu da karakterin Suicide Squad'dakinden daha farklı bir yapıda olacağını bizlere gösteriyor.

Filmi yeniden kurgulamak için 70 milyon dolarlık destek alan Zack Snyder'ın Justice League'inde Jared Leto'nun yanı sıra Joe Mangniello, Ben Affleck, Ray Fisher ve Henry Cavill gibi yıldız isimlerle de ek çekimler yapıldı. Bu ek çekimlerin filme 4-5 dakika olarak yansıması bekleniyor.

Zack Snyder'ın Justice League'i 18 Mart günü HBO Max platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. Hayranların uzun zamandır hayalini kurduğu yapımın beklentileri karşılayıp karşılamayacağını hep birlikte göreceğiz.