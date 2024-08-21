JBL'in yeni kablosuz kulaklıkları JBL Tour Pro 3'ün şarj kutusu, daha büyük ekranla ve yeni özelliklerle dikkat çekiyor.

JBL, Tour Pro kulaklıkların yeni versiyonu olan JBL Tour Pro 3'ü duyurdu. Bu modelin esas öne çıkan yeniliği ise kulaklıklarda değil, kulaklıkların şarj kutularında yer alıyor. Bu kulaklık hem daha fazla bağlantı alternatifi sunuyor hem de yeni, daha büyük LED ekranı ile daha fazla özellik sunuyor.

JBL Tour Pro 3'ün şarj kutusundaki dokunmatik ekranın boyutu 1,57 inç ve bu da bir önceki nesille kıyasla %30 daha büyük ekran anlamına geliyor. Bu ekranda çalan şarkının ismi gibi ek bilgileri sığdırmak da mümkün oluyor. Ekran ayrıca alarm kurmak, gelen mesajları cevaplamak ya da arama bildirimlerini kontrol etmek için akıllı telefon yerine kullanılabiliyor.

Farklı cihazlardan ve çok sayıda kulaklığa yayın yapabiliyor

Tour Pro 3'ün daha az göz önüne çıkan ancak önemli yenilikleri arasında ise bağlantı seçenekleri dikkat çekiyor. Bu şarj kutusu herhangi bir analog veya USB ses kaynağına takılabiliyor ve kulaklık girişi olan cihazlarla da çalışabiliyor. Auracast destekleyen birden fazla cihaza da aynı anda yayın yapabiliyor. 11mm sürücülere sahip olan kulaklıklar da kendi başlarına 10 saat, kutu ile kullanıldığında ise 40 saat dinleme süresi sunuyor.

Kutunun özellikleri genel olarak pek çok akıllı saatte de bulunuyor ancak akıllı saatiniz yoksa bu özellikler oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca Tour Pro 3'ün şarj kutusu, JBL uygulaması ve EQ dengeleyiciye erişimi de kolaylaştırıyor.

Yeni kulaklığın fiyatı ise 299 dolar olarak belirlendi. Çıkış tarihi olarak ise 22 Eylül 2024 tarihine işaret ediliyor. Bu set, siyah ve sütlü kahve rengi ile gelecek.