Amazon CEO'sunun En İyi Gününde Kazandığı Çılgın Para

Kişisel mal varlığı 200 milyar doların üzerinde olan tek kişi olma unvanına sahip Jeff Bezos, en iyi iş gününde 10,3 milyar dolar para kazandı. Bu para, Bezos'un bir saniyede 119 bin dolar civarında kazandığını gösteriyor. Peki Bezos'un bu denli para kazanması ne anlama geliyor?

2020 yılı, hepimizin malumu pek de istemediğimiz türden olaylara sahne olarak devam ediyor. Özellikle de koronavirüs salgını, dünyanın genel düzenini alt üst etmiş durumda. Süreç içerisinde milyonlarca işini kaybederken, belirsizlik haliyse piyasa ve ekonomileri doğrudan etkiliyor. Ancak bu süreçte birileri giderek fakirleşirken birilerininse her geçen gün biraz daha zengin olduğunun farkında mısınız?

Aslına bakacak olursak birileri, pandemi öncesi süreçte de zaten zengindi. Örneğin Elon Musk, Bill Gates gibi isimlerin servetleri, bundan bir süre önce de dudak uçuklatan cinstendi. Biz bu haberimizde ise sizlere, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un kazandığı paradan bahsedeceğiz. Biliyoruz zenginin parası züğürdün çenesini yoracak ancak aktaracağımız bilgiler, oldukça ilgi çekici.

Amazon CEO'su, 200 milyar dolar kişisel servete sahip ilk kişi olarak tarihe geçti

Pandemi süreci, insanları internet üzerinden alışverişe yönlendirdi. Haliyle bu durumun en çok da Jeff Bezos'a yaradığı şaşılacak bir şey değil. Ancak bu denli yükseliş, muhtemelen kimsenin beklediği bir şey değildi. Çünkü Bezos'un serveti, sadece bir günde yaklaşık olarak 10,3 milyar dolar artış gösterdi. Şaka değil, gerçekten...

Günlük 10,3 milyar dolar: Şimdi de bu miktarı detaylandıralım

Jeff Bezos'un kariyerindeki en iyi günü detaylandırmakta fayda var. Çünkü bu miktar, bizi daha da çılgınca bir yere götürecek. Şöyle ki 24 saatlik kazanç, Bezos'un bir saatte 430 milyon dolar civarında para kazanması anlamına geliyor. İnsan nefsi ya işte merak ediyor. Bu tutarı dakika bazına düşürdüğümüzde, 7 milyon dolar, saniyeye düşürdüğümüzde ise 119 bin dolar civarını elde ediyoruz. Yani Amazon CEO'su, hayatındaki en başarılı iş gününün her saniyesinde, pek çoğumuzun kolay kolay göremeyeceği paralar kazandı.

Uluslararası verilere göre bir insan, yaşamı boyunca ortalama olarak 850 bin dolar para kazanıyor. Az önce hesapladığımız rakamlarla bu miktarı kıyasladığımız zaman, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un yaklaşık 5 saniye gibi bir sürede, herhangi bir insanın hayatında kazandığı paranın tamamını kazandığı sonucuna ulaşıyoruz. Yani bizim bir ömür vererek kazandığımız para, Jeff Bezos'un eline sadece 5 saniyede geçiyor.

Şimdi de Jeff Bezos'un parasıyla neler yapılabileceğine bakalım

Türkiye'deki asgari ücret, net olarak 2,324 TL. Yani ülkemizde asgari ücret alan bir vatandaş, yılda 27,888 TL (yaklaşık 3500 dolar) kazanıyor. İnanın bunu söylemek istemeyiz ancak bu para, Bezos'un cebine sadece 0,02 saniyede giriyor. Başka bir örnek verecek olursak, İngiltere Kraliçesi, yıllık 50 milyon sterlin maaş alıyor. Bu tutar, Jeff Bezos için sadece 7 dakika 15 saniye.

Oyunseverler, son günlerde PlayStation 5'e odaklanmış durumdalar. Bu biraz canınızı yakabilir ancak Bezos, bir saniyede 325 adet PlayStation 5 alabilir. Ayrıca yine Türkiye'de ulaşmanın çok zor olduğu en pahalı Rolex marka bir kol saati, Bezos için 0,19 saniye demek. Yani adam gözünü açıp kaparken Rolex'in en pahalı saatini satın alabiliyor. Son olarak, bugünkü mali değeri 371 milyon sterlin olan Leicester City isimli futbol takımı, Bezos için sadece 54 dakika. Kısacası Jeff Bezos için herhangi bir şeye sahip olmak, sadece an meselesi.

Peki Bezos, bugünlere nasıl geldi? İşte cevabı