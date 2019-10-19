Birkaç gün önce resmi Instagram hesabını açan Jennifer Aniston, aldığı müthiş etkileşim sayısı ile Instagram'ın çökmesine sebep olmuştu. Hızlı bir şekilde milyonlarca takipçiye ulaşan ve rekor kıran Aniston, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında bunun ilk Instagram hesabı olmadığını açıkladı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında zirveye oynayan Instagram, içerisinde birçok ünlüyü konuk ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'daki ünlüler arasına ismini yazdıran Jennifer Aniston, çok hızlı bir şekilde 1 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda bir dünya rekoru kırmıştı ve Instagram'ın çökmesine sebep olmuştu.

Ülkemizde de fazlasıyla sevilen Friends dizisinin güzel aktrisi Jennifer Aniston, aslında ilk Instagram hesabının bu olmadığını açıkladı. Jimmy Kimmel Live isimli televizyon programına katılan Jennifer Aniston, resmi hesabını açmadan önce gizli bir 'stalker' hesabı kullandığını itiraf etti. Uzun zamandır gizli bir hesapla olan biteni gözleyen Jennifer Aniston, "Artık bu platformda kendimi göstermenin zamanı gelmişti" açıklamasını yaptı.

Instagram'da gizli hesapla gezinen tek ünlü Jennifer Aniston değil

Instagram'da sahte hesaplar açıp gezmek sadece sevgilisini stalklamak isteyen kullanıcıların değil ünlülerin de gündemine oturmuş durumda. Öyle ki sahte hesap ile Instagram'da gezinen tek isim Jennifer Aniston değil. Geçtiğimiz sene içerisinde yapılan bir röportajda Jennifer Lawrence'a "Neden herhangi bir sosyal medya hesabın yok?" diye sorulduğunda "Sosyal medya hesabım var ancak gizli. Sadece olanı biteni izliyorum ve konuşmuyorum" açıklamasını yapmıştı.

Instagram'da bu iki isim gibi sahte hesaplarla gezinen kaç tane ünlü olduğu bilinmiyor ancak belli ki sosyal medya hesaplarını aktif olarak görmediğimiz birçok ünlü de bu yola başvuruyor. Bazen Instagram'da ikinci bir sayfa açıp çeşitli içerik üreticilerini o hesapla takip etmek işe yarayabiliyor, sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?