Bir Tasarımcı, Güneş Gözlüklü Yüz Siperliği Tasarladı

Koronavirüsle mücadelede her geçen gün yeni bir ürünle karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu kez de dünyaca ünlü tasarımcı Joe Doucet; güneş gözlüğü camları içeren, koronavirüse karşı koruma için sıkça kullanılan bir araç olan yüz siperliği tasarladı. Doucet, yeni tasarımını resmi internet sitesinde yayınladı.

El dezenfektanları, maske ve eldivenden sonra koronavirüse karşı önemli bir koruyucu olarak nitelendirilen bir diğer şeyin de yüz siperlikleri olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Virüsün en çok etkilediği yerlerin başında gelen Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık bölgesi olan New York’tan tasarımcı Joe Doucet, kendi tanımıyla tipik yüz siperliklerinden daha farklı bir tasarıma sahip, daha az değişik hissettiren şık bir alternatif tasarladı.

Tasarladığı ilginç konsept ürünlerle tanınan Joe Doucet şimdi de dünya çapında etkili olan koronavirüs yüzünden sokağa çıkarken kendini korumak isteyenler için yeni bir ürün geliştirdi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla artan güneş gözlüğü ihtiyacını göz önünde bulunduran tasarımcı pratik ve şık bir yüz siperliği oluşturdu. Ortaya çıkan ürünün, insanların giymekten keyif alacağı şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Rahatsız edici görüntü kayboldu:

Joe Doucet’in aktardığına göre genel olarak istenmeyen bir zorunluluk hâline gelen yüz siperliği kullanımı bu tasarımla beraber belki de kitlesel olarak daha fazla benimsenebilir. Tam da bu noktada yüz siperliklerini, kullanmaya teşvik etmek amaçlı olarak farklı bir kimliğe büründürdüklerini aktaran marka, klasik rahatsız edici ve garip görünümden de böylece kurtulduklarını belirtti. Devam eden COVID-19 salgınının ortasında kişisel koruyucu ekipmanların önemi de bu sayede tekrar vurgulanmış oldu.

Tasarımcı tarafından aktarılan bir diğer şey de yeni ürünün, insanların yabancı hissetmemesini temel alarak özellikle toplu kullanım için pratik ve estetik olması. Siperliğe eklenen güneş gözlüğü camlarının özellikle yaz aylarında getireceği ek korumanın yanında siperliğe hoş bir hava kattığı da belirtiliyor. Tüm bunların yanında buğu önleyici kaplamayla kaplanan tasarım sayesinde kullanıcılar siperlikle ilgili bir sorun yaşamayacak. Tanıtımı henüz yapılan bu ilginç tasarımın dünya çapında ne tarz yorumlar alacağını biz de sizin kadar merakla bekliyoruz.