Joaquin Phoenix’e ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazandıran Joker, toplamda 11 adaylıkla bu yılki Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biriydi. DC imzalı film, hem oyunculuk performansı hem de hikaye anlatımı ile büyük takdir toplamasına rağmen ‘En İyi Film’ ödülüne layık görülmedi.

Çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan filmlerin En İyi Film Oscar’ını kazanma şansı oldum olası düşüktür. Bilhassa Marvel ve DC filmleri, her yıl milyar dolarlık gişelere imza atıyor. Fakat süper kahraman filmlerinin elde ettiği devasa gelirlerin Akademi Ödülleri için pek fazla kıymeti yok.

Çizgi roman filmleri ile Oscar’lar arasındaki ilişki, 1940’lara kadar gidiyor. Max Fleischer imzalı 1941 yapımı orijinal Superman filmi, bir Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk çizgi roman uyarlamasıydı. Aradan geçen zamanda Batman, Dick Tracy, Mask, Men in Black, Spider-Man ve The Dark Knight gibi pek çok yapım farklı kategorilerde adaylıklar ve ödüller kazandı ancak hiçbiri, Oscar’ın en prestijli ödülüne, yani En İyi Film Oscar’ına layık görülmedi.

11 dalda Oscar'a aday gösterilen Joker, bunlardan yalnızca ikisinde zafere ulaştı

Süper kahraman filmlerinin makus kaderinin Todd Phillips’in Joker’i ile değişebileceği düşünülüyordu. 55 milyon dolarlık mütevazi bütçesine rağmen Joaquin Phoenix’in muazzam oyunculuğu sayesinde gişede 1 milyar doları gören film, 11 dalda Oscar’a aday gösterildi. Fakat çizgi roman filmlerinin kör talihi Joker’in de peşini bırakmadı. Venedik Film Festivali ve BAFTA’dan ‘En İyi Film’ ödülleri ile dönen DC filmi, Oscar’ın tepe ödülünü Güney Kore yapımı Parasit’e kaptırdı. Peki, Joker için yanlış giden neydi?

Joaquin Phoenix, beğeni toplayan Joker performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görüldü

Fandango'nun genel yayın yönetmeni Erik Davis, Joker’in muazzam popülerliğine rağmen, karanlık ve iç karartıcı bir film olmasının ödülü kaçırmasında etkili olmuş olabileceğini söylüyor. The Ankler yazarı Richard Rushfield da benzer bir yorumda bulunarak, filmin R-Rated (18+) olmasının ‘En İyi Film’ ödülünü kazanma şansını azalattığını belirtiyor. Rushfield'a göre, ‘En İyi Film Oscar’ı yarışında iddialı olmak isteyen bir sonraki çizgi roman filmi “acımasız derecede karanlık” olmamalı.

Joker'in R-Rated türünde olması, En İyi Film Oscar'ını kazanma şansını azaltmış olabilir

“Endüstri, Marvel ve DC başta olmak üzere diğer çizgi roman filmlerinin başarısını alkışlamasına rağmen, onları sanatsal anlamda ödüllendirmekten geri duruyor” diyen IndieWire Genel Yayın Yönetmeni Anne Thompson, her şeye rağmen Joker’in 11 dalda adaylık kazanmasının çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. The Dark Knight’ta Heath Ledger'in çizdiği Joker portresini takip eden Joaquin Phoenix, olağanüstü performansı ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına layık görüldü.

Hatırlayacağınız üzere Ledger da, Joker rolü ile 81. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanmıştı. Trajik ölümü nedeniyle törene katılamayan ve çok istediği o ödüle hiçbir zaman dokunamayan Amerikalı aktör, aradan geçen 12 yıla rağmen hala sevgi ve saygı ile anılıyor. İki yakın arkadaş olan Phoenix ve Ledger'ın aynı karakterdeki performansları ile Oscar'a uzanmaları ise kaderin bir cilvesi olsa gerek.