Binance CEO'sundan Olay Açıklama: Bitcoin'i Kimse Kapatamaz

Kripto para borsası Binance'ın CEO'su CZ, verdiği bir röportajda piyasaya güven veren ve yatırımcıyı cesaretlendiren açıklamalarda bulundu. CZ, Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin öldürülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kripto para piyasalarında yaşanan çalkantılı süreç, en çok da hükümetler ile kripto paralara karşı olan tarafları sevindirdi. Zira bu yatırım araçlarını eleştirenlerin sayısı giderek çoğalmaya başlarken hükümetlerin de kripto paralarla ilgili düzenleme yapmak istiyor oluşları hem mevcut hem de yeni yatırımcıların gözünü korkuttu. Ancak dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın kurucusu namıdiğer CZ, kripto paralarla ilgili olumsuz görüşte olanlarla tam zıt yönde açıklamalar yaparak, yatırımcıya adeta güven verdi.

CoinDesk isimli platform tarafından düzenlenen Consensus 2021 isimli sanal etkinlik için bir röportaj veren Changpeng Zhao, Bitcoin'in arkasında 500 milyondan fazla destekçinin olduğunu, bunun asla küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Hem Bitcoin hem de Blockchain teknolojisinin sonunu getirmenin zaten mümkün olmadığını ifade eden CZ, Bitcoin'i kapatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Bitcoin'i reddetmek, 90'lı yıllarda Amazon'u reddetmekle aynı

Bazı yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine karşı oluşlarını anlayışla karşıladığını dile getiren Binance CEO'su, 90'lı yıllarda da Amazon'un internet üzerinden iş modelinin insanlar tarafından eleştirildiğini, o eleştirilerin bugün Bitcoin için de yapıldığını ifade ediyor. Bu konuda ders niteliğinde bir cümle kuran CZ, Bitcoin ve diğer kripto paraların mevcut düzeni bozmak için değil, "para özgürlüğü" sağlamak için tasarlandığından bahsediyor.

Hükümetlerin Bitcoin ile ilgili sert tavrının, teknolojinin yeni olduğuna bağlayan Changpeng Zhao, hükümetler gözünde netleşmemiş şeyler olduğunu, bu yüzden de kripto para ve Blockchain teknolojisine sıcak bakmadıklarını ifade ediyor. Bununla ilgili olarak ortak akıl kurulması ve konuyla ilgili çalışılması gerektiğinden bahseden CZ, borsalar, hükümet temsilcileri ve kripto para geliştiricilerinin bir araya gelip çalıştıkları takdirde, tüm belirsizliklerin ortadan kalkacağını belirtiyor.