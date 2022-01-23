Bitcoin (BTC), son günlerde tarihi bir düşüş yaşıyor. Peki, lider kripto para biriminin yaz aylarından bu yana ilk kez bu kadar sert bir düşüş yaşamasının sebebi ne? Gelin bu durumun neden oluşmuş olabileceğine bir bakalım.

Dün sizlere lider kripto para birimi Bitcoin’in (BTC) tarihinin en kötü yeni yıl başlangıcını yaptığını aktarmıştık. Cuma günü 38 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, dün gece de 35 bin dolara kadar düştü ve yaz aylarından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Lider kripto para biriminin %20’den fazla değer kaybetmesi diğer kripto paraları da vurdu. Bu durum datahmin edilebileceği gibi birçok yatırımcının da binlerce dolar kaybetmesine, piyasanın alt üst olmasına sebebiyet verdi. Peki, geçtiğimiz aylarda 68 bin doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin’deki bu düşüş neden yaşanıyor olabilir? Gelin bir bakalım.

Pandemi ve ülke kararları etkili oldu

2022 yılının ilk günlerinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) acil durum desteğini kesmesi pandemiye yönelik para politikalarından uzaklaşmaya hazır görünmesi piyasayı etkiledi. Bunun yanı sıra yeni yılla birlikte dünyayı kasıp kavurmaya başlayan Omicron varyantının da piyasaları önemli derecede etkilediğini söylemek mümkün.

Fed’in faiz oranlarını yükseltmeye hazırlanması durumunun da piyasaları etkileyebileceği belirtiliyor. Sözcü’ye göre bazı yatırımcılar, kripto paraların enflasyona karşı korunma aracı olduğunu düşünüyor; ancak yüksek volatilite ve riskler insanları bu tarz haberlerin çıktığı günlerde piyasadan uzak tutuyor.

‘Madencilik cenneti’ Kazakistan’daki olaylar piyasaya zarar verdi

Tabii ki Çin’in kripto paralara yönelik yasaklarından sonra madenciliğin yeni merkezi olarak nitelendirilen Kazakistan’da yaşanan olayların da piyasayı etkilemiş olabileceğini söylemek mümkün. Hükümetin zam kararları ardından ülkede başlayan protestolar, ülkedeki madencilik faaliyetlerinin aksamasına ve kripto para piyasasının etkilenmesine neden olmuştu.

Bunun yanı sıra ülke çapında yaşanan internet kesintileri madencilik operasyonlarını ciddi şekilde etkiledi. Bu olaylar ve kesintiler de madencilik cihazlarının çalışmamasına ve milyonlarca dolarlık zararın ortaya çıkmasına neden oldu ve lider kripto para birimi Bitcoin’in büyük darbeler almasına yol açtı.

Rusya, kripto paralara yasak getirmek istiyor

Ayrıca Rusya’dan da kripto para borsalarını etkileyebilecek açıklamalar geldi. Rusya Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kripto para ticaretinin, madenciliğinin ve borsalarının ülkede yasaklanmasını istediğini ifade etti. Konu hakkında yayımlanan raporda Rus vatandaşlarının kripto paralar ile gerçekleştirdiği işlemlerin yıllık 5 milyar dolara kadar çıktığı ifade edildi.

Rus yetkililer, kripto paraların ülkenin para politikası egemenliğini sınırladığını aktarırken bu para birimleri sebebiyle oluşan risklere ve yasa dışı faaliyetlere de vurgu yaptı. Bunun yanı sıra kripto para madencilik faaliyetlerinin ülkenin enerji tüketimine ve çevre planlarına zarar verebileceğinin de merkez bankası tarafından yayımlanan raporda altı çizildi.

Birleşik Krallık ve ABD de kripto paralar için yeni kararlar alabilir

Son olarak Birleşik Krallık ve ABD’den de kripto paralar ile ilgili açıklamalar geldi. Birleşik Krallık hükümeti bu haftanın başlarında yaptığı bir açıklamada, ‘yanıltıcı kripto para reklamları’na kısıtlama getirmeyi planladığını ifade etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda da, “Kripto varlıklar, insanlara yatırım yapma fırsatı sağlıyor olabilir; ancak yanıltıcı iddialar ile sunulan varlıklar bu insanların zarar görmesine neden olabilir. Kripto inovasyonunu desteklerken tüketicinin korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti de geçtiğimiz günlerde dijital varlıklar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Joe Biden liderliğindeki hükümet, önümüzdeki ay içinde dijital varlıklar için bir strateji yayımlayacağını; bu strateji oluşturulurken de olası riskler ve fırsatların değerlendirileceğini ifade etti.

Kısacası, şu an 36 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin’de (BTC) yaşanan ve kasım ayından bu yana 1 trilyon doların üzerinde kayıp oluşmasına neden olan bu sert düşüşün, ülkelerden gelen açıklamalar ve yaşanan diğer olaylar sebebiyle ortaya çıkmış ihtimalinin bulunduğunu söylemek mümkün.