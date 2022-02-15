Java başta olmak üzere pek çok farklı programlama dilinde hazırlanan basit nesneleri ve temel veri yapısını barındırarak kolay değişim imkanı sunan .json uzantılı JSON dosyası, yazılım dünyasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gelin JSON dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl açılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Bugün gerçek hayatımızla iç içe geçmiş olan dijital dünyada pek çok farklı veri biçimi ve bu verileri barındıran yine pek çok farklı dosya formatı vardır. Sık sık karşılaştıklarımızı tüm kullanıcılar biliyor ancak JSON gibi daha çok yazılımcılara hitap eden formatlar birçok kullanıcı için yabancı. .json uzantılı JSON dosyası, özellikle programcılar arasından en yaygın kullanılan dosya formatlarından bir tanesi.

.json uzantılı JSON dosyası, temel olarak Java dili ile oluşturulan ama bugün tüm programlama dilleri tarafından kullanılarak hazırlanabilen basit nesneleri ve temel veri yapısını barındırır. Kullanım amacı ise yapılandırılan veri değişimini sağlamaktır. Kolayca oluşturulur, açılır ve düzenlenir. Gelin JSON dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl açılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

JSON dosyası nedir?

JavaScript Object Notation, Türkçesi ile Javascript Nesne Gösterimi, kısaca JSON; .json uzantılı olarak kullanılan ve yapılandırılan veri değişimini sağlayan bir dosya formatıdır. JSON dosyası metin biçimindedir. Temel olarak Java başta olmak üzere pek çok farklı programlama dili ile hazırlanmış basit nesneleri ve temel veri yapısını barındırır.

JSON dosyası ne işe yarar?

.json uzantılı JSON dosya formatının temel amacı, yapılandırılan veri sistemlerinin değişimini ve transferini kolaylaştırmaktır. Basit metin biçiminde olduğu için az yer kaplar, kolay paylaşılır ve kolay saklanır. Java dilindeki değişmez nesne prensibi ile tasarlanmıştır. ECMAScript programlama dili kullanılarak geliştirilmiş olsa da bugün tüm programlama dillerinden bağımsızdır.

JSON dosyası nasıl açılır?

JSON dosyası genel olarak metin biçiminde oluşturulmuş basit nesneleri ve temel verileri barındırır. Yani temel olarak bu dosya aslında bir metindir. İnsan tarafından da kolayca okunabilir. Aklınıza gelen tüm metin düzenleyici programlar ve internet tarayıcıları üzerinden JSON dosyasını açabilirsiniz. Kullanabileceğiniz bazı uygulamalar şunlardır;

Windows için; Microsoft Not Defteri Microsoft Word VS Code Atom

Mac için; Apple TextEdit Mac VIm

Linux için; Vim editor PICO

Android için; Android dosya görüntüleyicisi



JSON dosya dönüştürme işlemi nasıl yapılır?

.json uzantılı JSON dosya formatı temel olarak basit metin biçiminde olduğu için aslında dönüştürme işlemini yalnızca uygulama üzerindeki Farklı Kaydet seçeneği ile yapmanız mümkün. Bunun yerine tüm metni kopyalayarak başka bir uygulamaya yapıştırabilirsiniz.

JSON dosya dönüştürme işlemi için bir araç kullanmak istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden convertjson internet sitesini açabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden JSON dosyasını ücretsiz olarak aklınıza gelen - gelmeyen onlarca farklı dosya biçimine dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme işlemi öncesi orijinal dosyayı yedeklediğinizden emin olun.

'JSON dosyası açılmıyor' sorunu nasıl çözülür?

JSON dosyası, içinde Java başta olmak üzere pek çok farklı programlama dili ile oluşturulmuş birçok basit nesne ve temel veri yapısı barındırır. Yani son derece önemli bir dosyadır. Ancak temel olarak basit bir metin biçiminde olduğu için kolay kolay açılma sorunu yaşamazsınız.

.json uzantılı JSON dosyanızı tüm alternatif uygulamalar üzerinden açmayı denediyseniz ama bir türlü açamadıysanız dosya bozuk ya da hasarlı olabilir. Dosyayı edindiğiniz kaynak ile iletişime geçerek kendinize dosyanın tekrar gönderilmesini isteyin. Çünkü JSON dosyasının açılmamasının en büyük, belki de tek nedeni hasarlı ya da bozuk olmasıdır.

JSON dosyası içerik örneği:

/* sample json code */

{

"firstName": "fname",

"lastName": "lname",

"gender": "male",

"age": 25,

"address": {

"streetAddress": "26 colony",

"city": "Ahemdabad",

"state": "Gujarat",

"postalCode": "354323"

},

"phoneNumbers": [

{ "type": "business", "number": "9323227323" }

]

}

Yani gördüğünüz gibi .json uzantılı JSON dosyasının barındırdığı tüm veri, buna benzer bir metin biçimindedir. Bu durum, dosya için kullanım kolaylığı sağlar. Kolayca oluşturabilir, açabilir ve düzenleyebilirsiniz. JSON dosyası, temel veri değişimini son derece kolay hale getirmektedir.

Metin biçimindeki basit nesneleri ve temel veri yapısını barındıran .json uzantılı JSON dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dosya formatı hakkında bilmeniz gereken önemli detaylardan bahsettik.