Jüpiter’in Kızılötesi Isı Haritası Oluşturuldu

Kaliforniya Üniversitesi’nden Michael Wong liderliğindeki bir ekip, Gemini Rasathanesi gözlemleri, Hubble Uzay Teleskobu ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno tarafından yakalanan görüntüleri bir araya getirerek Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmeyi başardı.
Gaz devinin teleskopla nasıl göründüğünü göstermeyen bu görüntüler, daha ziyade gezegenin bulutlu yüzeyinin altında gizlenen sıcaklık bölgelerini takip ederek gezegene başka bir açıdan bakmamıza olanak sağlıyor. Gök bilimciler, kızılötesi bir ısı haritası olarak nitelendirilebilecek bu görüntüyü 'gezegenin şimdiye kadar yapılan en keskin gözlemlerinden biri' olarak nitelendiriyor.
'Şanslı görüntüleme' adı verilen bu teknikle birlikte devasa kasırgalara sahne olan Jüpiter’deki yıldırımlar ve kasırgaların yanı sıra Büyük Kırmızı Leke üzerindeki siyah noktaların yüksek çözünürlüklü görüntüleri de elde edildi. Elde edilen görüntülere göre leke üzerindeki bu siyah noktalar, bulut örtüsündeki boşluklardan kaynaklanıyor.
Detayları ‘The Astrophysical Journal Supplement Series’ dergisinde yayınlanan çalışma, gaz devine bambaşka bir boyuttan bakmamıza olanak sağlıyor. Bu noktada BBC News, kızılötesi bir ısı haritası olmasına rağmen yeni görüntünün Jüpiter’in Dünya’dan alınan en keskin görüntüleri arasında yerini aldığını belirtiyor.
Jüpiter hakkında bilmeniz gereken gerçekler:
- Jüpiter, Dünya’dan 11 kat daha geniş ve 300 kat daha ağırdır. Bir başka deyişle gezegenin içine tam 1.320 adet Dünya sığabilir.
- Gaz devinin Güneş etrafındaki yörüngesini tamamlaması tam 12 Dünya yılına denk gelmektedir. Gezegendeki bir günse 9 saat 56 dakika sürmektedir.
- Yaygın bir teoriye göre Jüpiter başarısız bir yıldızdır zira çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır.
- Gezegenin üzerinde yer alan meşhur Büyük Kırmızı Leke, 340 yıldan beri süregelen antisiklonik fırtınalara ev sahipliği yapmaktadır.
- İlk olarak 1664 yılında gözlemlenen bu leke, aynı zamanda içinde yaşadığımız Dünya’dan da daha büyük.
- Jüpiter’in bilinen 79 adet doğal uydusu bulunuyor.
- Bu uydulardan en popülerleriyse ilk defa 1610 yılında Galileo tarafından keşfedildikleri için aynı isimle anılan Galilei uydularıdır (Io, Europa, Ganymede ve Callisto).