Jüpiter’in Kızılötesi Isı Haritası Oluşturuldu

Kaliforniya Üniversitesi’nden gök bilimciler, gaz devi Jüpiter'in farklı kaynaklardan alınan görüntülerini birleştirerek yeni bir görüntüsünü oluşturdu. Gezegenin kızılötesi ısı haritası olarak nitelendirilen bu görüntü, 'şanslı görüntüleme' tekniği aracılığıyla elde edildi.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Michael Wong liderliğindeki bir ekip, Gemini Rasathanesi gözlemleri, Hubble Uzay Teleskobu ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Jüpiter'in yörüngesine giren insansız uzay aracı Juno tarafından yakalanan görüntüleri bir araya getirerek Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmeyi başardı.

Gaz devinin teleskopla nasıl göründüğünü göstermeyen bu görüntüler, daha ziyade gezegenin bulutlu yüzeyinin altında gizlenen sıcaklık bölgelerini takip ederek gezegene başka bir açıdan bakmamıza olanak sağlıyor. Gök bilimciler, kızılötesi bir ısı haritası olarak nitelendirilebilecek bu görüntüyü 'gezegenin şimdiye kadar yapılan en keskin gözlemlerinden biri' olarak nitelendiriyor.

'Şanslı görüntüleme' adı verilen bu teknikle birlikte devasa kasırgalara sahne olan Jüpiter’deki yıldırımlar ve kasırgaların yanı sıra Büyük Kırmızı Leke üzerindeki siyah noktaların yüksek çözünürlüklü görüntüleri de elde edildi. Elde edilen görüntülere göre leke üzerindeki bu siyah noktalar, bulut örtüsündeki boşluklardan kaynaklanıyor.

Detayları ‘The Astrophysical Journal Supplement Series’ dergisinde yayınlanan çalışma, gaz devine bambaşka bir boyuttan bakmamıza olanak sağlıyor. Bu noktada BBC News, kızılötesi bir ısı haritası olmasına rağmen yeni görüntünün Jüpiter’in Dünya’dan alınan en keskin görüntüleri arasında yerini aldığını belirtiyor.

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