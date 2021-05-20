Uygun Fiyatlı ve Kaliteli 11 Kablolu Kulaklık Tavsiyesi

Müzikten keyif almak isteyen herkes için kulaklık önemlidir. Kulaklık teknolojileri o kadar ilerlemiş durumda ki her sene yüzlerce yeni ürün çıkıyor diyebiliriz. İçlerinde çok pahalı kulaklık modelleri olduğu gibi çok ucuz modeller de var. Bu içeriğimizde kaliteli ve uygun fiyatlı kulaklık modellerini derliyoruz. Gelin sizler için hazırladığımız uygun fiyatlı ve kaliteli kablolu kulaklık modellerine göz atalım.

Kulaklıklar hayatımızda neredeyse cep telefonları kadar büyük bir öneme sahip. Kişisel bütçe olarak telefonlar kadar para ayıramasak da insanlar kaliteli müzik dinlemek için iyi bir kulaklık almak istiyor. TL bazındaki fiyatların yükselmesiyle paralel olarak kulaklık fiyatları da yükseliyor. Bu yüzden iyi bir kulaklık için yüksek bedeller ödenebiliyor. Böyle bir dönemde fiyat/performans konusunda başarılı kulaklıkları bulmak güçleşebiliyor. Bu yüzden hem ses kalitesi hem de duyum performansı ile ilgili kıstaslara göre hareket etmek gerekiyor.

Bazı kulaklıklar çok uygun fiyatlarla oldukça başarılı duyumlar sağlıyor. Bunun sebebi de materyal ve frekans değeri oluyor. Bununla birlikte bazı kulaklıkların ise kendine has bir ‘renk yapısı’ olduğu için kristalize bir duyum alabiliyoruz. Bu da herkes için farklı başarı kıstası anlamına geliyor. Bu listede genellikle güzel yorumlar alan ve beğenilen kulaklık modellerine yer veriyoruz. Doğru kulaklığa doğru ücreti vermek isteyen kişiler için uygun bütçelere göre bir liste hazırladık.

Not: Ürünlerin fiyatlarına başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı ve kaliteli kablolu kulaklıklar:

Samsung GH59-11129Q

MDR-XB450AP Extra Bass

Xiaomi Mi Piston Basic Edition

Philips SHE1405BK/10

Apple EarPods MNHF2TU/A 3.5 MM

Kz EDX 1DD Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık

Sony MDR-ZX310APL

JBL Tune 500

Philips SHS3300BK Kulak Kancalı

Philips SHM7110U/10

Samsung Galaxy kutularından çıkan o standart ve kablosuz kulaklık Samsung GH59-11129Q

Son zamanlarda sık sık indirim yapılan bir ürün olan Samsung GH59-11129Q, yarım kulak içi yapısıyla kulak ağrısı yapmadan uzun süreli müzik keyfi sunuyor. 160 cm kablo uzunluğu ve 3.5 mm konnektör yapısına sahip. Bu tarz kulaklıklar estetik açıdan keyifli görünse de uzun vadeli kullanımlarda yorucu olabilirken, Samsung GH59-11129Q bunu engelliyor. Yumuşak kulak desteği ile uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kablolu kulaklık sevenler için yıllardır piyasadaki en mantıklı ucuz kulaklık: Xiaomi Mi Piston Basic Edition

Bütün telefonlarla yüksek uyum içerisinde çalışan Xiaomi Mi Piston Basic Edition , özellikle bas konusundaki başarasıyla çok seviliyor. Kulak içinde hissedilmeyecek türden bir hafifliğe sahip olan ürün HD mikrofon desteğiyle birlikte geliyor. Bilgisayar ya da telefonda kullanabileceğiniz Xiaomi Mi Piston Basic Edition, müzik dinleme ve film izleme gibi etkinliklerinizde büyük keyif vadediyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun süreli kullanımlar için kablolu kulaklık arayanlara Philips SHE1405BK/10:

Philips SHE1405BK/10 her yerde müzik dinleyebilmeniz için tasarlanan derin kapsüller sayesinde kulağınızı ağrıtmayan bir müzik deneyimi sunuyor. Kristalize olmayan net ses özelliğiyle de keyifli bir duyum sağlıyor. Uzun süreli müzik dinlemelerinde baş ağrısı yapmayacağı için keyifle kullanabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

iPhone kutularından çıkan ama tüm telefonlar ile kullanılabilen Apple EarPods MNHF2TU/A 3.5 MM

Pratik bir kullanım ve temiz bir ses isteyenler için önemli bir yere sahip olan Apple EarPods, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Ürünü yıllardır kullanan ve yeni satın alan kişilerin yorumuyla değerlendirirseniz tam bir f/p ürünü olduğunu görebilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Estetik tasarımı ve iddialı renkleriyle sportif bir kulaklık arayanların imdadına Kz EDX 1DD yetişiyor. Karakterli bir yapıya sahip olan Kz ZS3, tiz sesler için çok başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle enstrümantal deneyimler için başarılı sonuçlar sunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sony tarafından yıllardır üretilen ve genellikle pozitif yorumlar alan Sony MDR-ZX3 kafa üstü kulaklık , tam bir f/p ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça hafif bir yapıya sahip olan kulaklık, kolay katlanabilme özelliğine sahip. Çantanızda ya da cebinizde taşırken haberiniz dahi olmuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

JBL markasının en çok satılan ürünlerinden olan JBL Tune 500 güçlü ses kapsülleriyle herkesin ilgisini çekiyor. Kaliteli ve güçlü bir ses sunduğu için akıllı telefon kullananların tercihi haline geliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek kalitede müzik dinlemek isteyenlerin arayışına cevap olan Philips SHS3300BK , kulak kancalı yapısıyla spor yaparken dahi kulağınızdan düşmüyor. Kulak içi olarak adlandırılsa da kulağınızı ağrıtmayan ve sizi müzik dinlerken yormayan bir yapısı bulunuyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İnce ve zarif bir tasarıma sahip olan Philips SHM7110U/10 , özellikle tek bağlantı noktasıyla dikkat çekiyor. Dahili mikrofonu da bulunan Philips SHM7110U/10 kulaklık, hem bilgisayarda hem de telefonlarda rahatlıkla kullanılabilir. Güçlü ses kapsülleriyle birlikte keyifli bir müzik deneyimine ulaşabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz