Take Two, bugüne kadar toplam kaç adet GTA 5 kopyası satıldığını açıkladı. Neredeyse 11 yaşını dolduran oyun, son üç ayda 5 milyon satarak başarısını sürdürdü.

Rockstar Games’in çatı şirketi Take Two, geçtiğimiz gün geride bıraktığımız çeyreğe dair mali verilerini yayımlamıştı. Bu sırada birçok önemli açıklamanın geldiğini de görmüştük. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz GTA 6’nın çıkış tarihiydi. Şirket, oyunu 2025’in sonbaharında piyasaya sürmeyi planladığını ifade etmişti.

Bunun dışında şirketin 2013’te piyasaya sürdüğü, ancak hâlâ oyunseverler arasında popüler olan GTA 5 hakkında da bilgiler paylaşıldı. Şirket, bugüne kadar toplam kaç adet GTA 5 satıldığını açıkladı.

GTA V satışları, son üç ayda 5 milyon artarak 200 milyonu aştı

Take Two’nun açıklamasına göre GTA 5 satışları 200 milyonun üstüne çıkmayı başardı. Şirket, şubat ayında 195 milyon sattığını ifade etmişti. Bu da yalnızca 3 aylık bir süreçte 5 milyondan fazla satıldığını ortaya koyuyor. Bu, neredeyse 11 yaşında olan bir oyun için inanılmaz bir başarı. Oyunseverler hâlâ deliler gibi GTA V oynuyor.

CEO Strauss Zelnick, GTA V’in oyuncu sayısının yıllık oranda %35 civarında büyüme gösterdiğini de ekledi. Aynı zamanda GTA Online’da da artış yaşandı: “Grand Theft Auto V ve Grand Theft Auto Online’ın, ilk çıkışlarından on yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen tüm yıl boyunca oyuncularını sırasıyla %35 ve %23 oranında inanılmaz oranda artırmasından büyük heyecan duyuyoruz.”

GTA 5’in hâlâ tarihin en çok satan ikinci oyunu olduğunu belirtmek gerekiyor. Birinci sırada 300 milyon ile Minecraft var. GTA 5’in bunu geçme ihtimali pek yok ancak yeni rakamlar, oyunun hâlâ başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Red Dead Redemption 2 satışları 64 milyona ulaştı!

Take Two, GTA serisi dışında Red Dead Redemption 2’nin de beklentilerini aştığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre oyunun tüm zamanlardaki satışları 64 milyona ulaştı. Şubat ayında bu sayı 61 milyondu. Yani üç ayda 3 milyon kopya satmayı başarmış.