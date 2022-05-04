Kutlamaları kutlama yapan eylemlerden biri kuşkusuz ki kadeh tokuşturmak. Kadeh tokuşturmanın bu yüzyıla has bir davranış olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz! Kadeh tokuşturmanın çok eski yıllara dayanan ve temelinde güven duygusu barındıran hikayesi, tüm detaylarıyla yazımızda.

Ortamda kadeh varsa, o kadeh mutlaka kalkar. Kutlamaların olmazsa olmazlarından kadeh tokuşturma eyleminin çok eskiye dayanan bir gelenek olduğu biliniyor.

Kadeh tokuşturmak, son yüzyılın alışkanlıklarından diyebileceğimiz bir davranış değil. Kökeni eski zamanlara dayanan ve temelinde güven duygusu barındıran bu geleneğinin detaylarını inceliyoruz.

Avrupalı kralların iktidar hırsı, kadeh tokuşturmanın temelini atıyor

Kadeh tokuşturmayı günümüzde bilinen halinin en yakınına Avrupalı kralların getirdiğini söyleyebiliriz. Kral adaylarının tahtı ele geçirebilmek, kralların ise tahtta uzun yıllar kalabilmek için gözlerini bürüyen hırsa yenik düşüp ne mücadeleler vereceğini az çok tahmin edebiliyoruz. İktidar olma ve kalma arzusuyla rakiplere yapılanların başında zehirleme vakaları geliyor.

Üstelik bu davranışın, kralların yanı sıra üst düzey kimselerin de söz konusu rakiplerini alt etmek olduğunda başvurduğu bir yöntem olduğunu biliyoruz. Zehirlemenin en kolay yollarından biri de bildiğiniz üzere zehri yemeklere veya içkilere katmak. Kadeh tokuşturma, tam da işin bu kısmında devreye giriyor.

Kadeh tokuşturmak, bir güven meselesi haline geliyor

Karşılıklı içki içmek söz konusu olduğunda, içkinin içerisinde zehir olup olmadığını anlamak; o dönemlerde gerçek bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. İçkiyi ikram eden kimse, ikram edilen kişiden kendi kadehine birkaç damla damlatmasını istiyor. Karşı taraf, şayet içki ikramına karşı güven doluysa, kadehini diğer kadehle hafifçe tokuşturup buna gerek olmadığını, ikrama ve dolayısıyla ikramı veren kişiye güven duyduğunu belli ediyor. Özellikle krallarda, karşı tarafın içki damlatma isteğini reddedip kadehi tokuşturarak savuşturmak güç gösterisi olarak da kullanılıyor.

Günümüzde kadehler güven duygusuyla mı tokuşturuluyor?

Eski zamanlarda gerek kralların gerek üst düzey kimselerin güven duygusu esasıyla kadeh tokuşturduğunu öğrendik. Peki, günümüzde kadeh tokuşturmanın temelinde hala güven duygusu mu yatıyor? Türkçe üzerinden gidecek olursak, Türkçede kadehler şerefe kalkıyor. Öte yandan, bugünlerde eski zamanların zehir dolu entrikalarına benzer entrikalar yaşanmadığından; kadeh tokuştururken kimsenin motivasyonu bir güven testi gerçekleştirmek de olmuyor. Yine de mutluluklarımızı sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlarla paylaşıp kutlamayı tercih ettiğimiz düşünüldüğünde, ister istemez biz de güven duygusuyla hareket ediyoruz denebilir!