Kadınların İlişkide Erkeklere Annelik Etmesi: Wendy Sendromu

Her kadın, hayatında en az bir kere, sevdiği erkek için kendisinden fazlaca şeyi feda etmiş olabilir. Halk arasında ‘’onun için her şeyi yaptım ama yaranamadım’’ derler ya, o hesap. Bu durumun literatürdeki adı ise ‘Wendy sendromu’.

Wendy sendromu, bir ilişkide Peter Pan sendromuyla birlikte görülür. Peter Pan sendromuyla, ilişki kaldırabilecek olgunluğa sahip olmayan erkeklerden bahsediyoruz.

Wendy sendromu denilince aklınıza anneniz, anneanneniz geliyor olabilir. Halbuki durum hiç de öyle değil. Eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin birçok kadının ilişkide amiyane tabirle ‘’saçını süpürge ettiğini’’ görebiliyoruz.

O büyümemiş çocuğu kurtaramazsın!

Bir insan, sevdiği kişiye özen gösteriyorsa ‘’bunda sorun olan şey ne?’’ diyebilirsiniz. İlişkilerde genellikle kadınların, çocuk ruhlu ve ilişki yaşamayı bilmeyen erkeklere annelik ettiği söylenebilir.

Psikologlar, Peter Pan sendromuna sahip erkeklerin, kendi hayatlarını umursamadığı gibi başkalarını da pek umursamadıklarını ifade ediyor. Kısacası bu tip erkekler ilişki sorumluluğunu alamıyorlar ve bu nedenle ilişkiden yıpranan kadınlar oluyor. Kadınlar, ilişki yaşadıkları bu kaybolmuş çocukları kurtarıp onları halk tabiriyle ‘’adam’’ etmeye çalışıyor.

Peter Pan hiç büyümeyecek!

Peter Pan sendromu yaşayan erkekler, ilişkinin başlarında karşı tarafa oldukça ilgi gösteren kişilerdir. Bu özellikleriyle kendilerini mükemmel bir erkek gibi gösterirler. İlişkinin cicim aylarında, romantiklikleri, eğlenceli halleri oldukça dikkat çeker.

Peter Pan sendromu yaşayan erkekler, karşı tarafı bu tip olumlu özellikleriyle kendilerine çektikten sonra iş ciddiye binince bir anda tüm bu özellikleri ortadan kaybolur.

Bir müddet sonra kadınlar, bu erkeklerin; düşündükleri gibi sadık, aile babası olabilecek erkekler olmadığını fark etse de iş işten geçmiş olabilir.

Bu fark ediş noktasına gelene kadar pek çok kadın, Peter Pan sendromu olan erkekleri yola getireceğine inandığı için kendi enerjilerini bu erkeklere fazlasıyla harcamaktadır. Kadınlar, bu erkeklerin bir gün olgunlaşıp aile kurabilecek noktaya geleceğini düşünür ancak bu kişiler ailenin sorumluluğunu alabilecek kişiler hiçbir zaman olmayacaklar.

İlişkinin tüm yükünü üstüne alan cefakâr kadınlar, tüm bu yaptıklarınızı gerçekten çok aşık olduğunuz için yaptığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Peter Pan sendromuna sahip erkeklerin ilişkiden uzaklaşıp kafalarına göre başka kişilerle flört ettikleri görülmekte. O erkekler çok iyi bilirler ki her daim geri dönebilecekleri bir liman vardır. Bu nedenle sık sık ilişkiden kaçıp yalnız kaldıklarında tekrar ilişkinin tüm yükünü sırtlayan olgun kadınlara dönerler.

Peki kadınlar sadece çok âşık olduğundan dolayı mı kendilerini ilişki yaşama konusunda problemli kişiler için bu kadar üzüyorlar? Cevabı tabii ki de hayır. Kadınların ilişkide Wendy sendromuna yakalanmasının nedeni aslında kişilik özellikleri.

Wendy sendromu özelliği gösteren kadınlar, başkalarının ihtiyaçlarına kendilerinden daha fazla önem veriyor.

Kadınlar, başkalarıyla ilgilenmek zorundaymış gibi hissettikleri için ilişkide fazlaca sorumluluk alabiliyor. Çünkü bu sayede başkalarını mutlu ettiklerini hissedip tatmin olabiliyorlar. Öncelik her daim başkalarının ihtiyaçları oluyor.

Fakat kadınlar zamanlar kendileri için bir şeyler yapmanın kendilerine daha iyi geldiğini keşfedebiliyor. Bu farkındalıktan sonra ilişkiyi bitirebiliyorlar ancak bu noktaya gelene kadar kendi ihtiyaçlarını başkaları için fazlasıyla görmezden gelebiliyorlar.

İşin bir de ilginç yanı var ki Wendy sendromlu kişilerin en büyük korkularından biri, diğerlerinin onlara ihtiyaç duymayacaklarıdır. Bu sendroma sahip kişiler bundan dolayı da yalnız kalmaktan korkmaya başlarlar. Yani aslında ilişkide karşı tarafın tüm sorumluluğunu üstlerine almaları bakacak bir kişiye sahip oldukları ve kendilerine ihtiyaç duyan birisi olduğunu düşündükleri içindir.

Kaynaklar: 1, 2