Online Alışverişte Yeni Dönem: 5 Üründe Cayma Hakkı ve Ücretsiz Kargo Dönemi Geri Geldi!

Danıştay kararıyla online alışverişte cep telefonu, bilgisayar ve motosiklet dâhil 5 üründe cayma hakkı ve ücretsiz iade kargo geri geldi.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin haklarını kısıtlayan kritik bir düzenleme yargıdan döndü.

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Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve teknolojik ürünler ile taşıtlarda cayma hakkını kısıtlayan yönetmelik maddeleri, Danıştay kararıyla iptal edildi. Kararla birlikte hem 5 farklı ürün grubunda iade hakkı yeniden sağlandı hem de iade kargo ücretlerinin tüketiciye yüklenmesinin önüne geçildi.

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Danıştay, sermaye odaklı düzenlemeyi iptal etti

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde Avukat Kerim Bahadır Ertaş ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, iptal kararının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şahin, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmeliğin tüketici aleyhine ve saha gerçeklerinden uzak olduğunu belirterek, söz konusu düzenlemenin Danıştay engeline takıldığını ifade etti.

Dava süreci devam ederken bakanlığın yönetmeliğin yürürlük tarihini birkaç kez ertelediğini hatırlatan Şahin, yargı kararının ardından akıllı saat, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet alımlarında tüketicilerin cayma hakkını yeniden kullanabileceğini ve geri gönderimlerde kargo ücreti ödemeyeceğini vurguladı.

Toplantıda konuşan Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise elde edilen hukuki başarının Türk sivil toplum hayatı açısından hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. Ertaş, 6502 sayılı Kanun ve Anayasa ile güvence altına alınan hakların yönetmeliklerle keyfi olarak sınırlandırılamayacağını belirtti. Açılan dava ve alınan yürütmeyi durdurma kararları sayesinde, kargo bedellerinin tüketiciye yansıtılması dahil birçok hatalı düzenlemenin süreç içinde geri çekildiğini aktaran Ertaş, son kalan kısıtlayıcı 3 hükmün de Danıştay kararıyla tamamen kaldırıldığını dile getirerek kararın tüm tüketicilere hayırlı olmasını temenni etti.