Kadınları Para Karşılığı Falakaya Yatıran Adamdan Açıklama

Maddi güçlük çeken kadınlarla anlaşarak onları falakaya yatırdığı ortaya çıkan Erkan T. isimli bir adam, bir kadının şikayetçi olması üzerine yakayı ele verdi. Kargo çalışanı olduğu öğrenilen adama müstehcenlik ve cinsel taciz suçlarından soruşturma açıldı. Erkan T.'nin konuyla ilgili açıklaması ise "Bu kadarına da pes" dedirtti.

İnsanların sosyal medya fenomeni olmak için yaptıkları akıl almaz şeylere bir yenisi daha eklendi. Kargo çalışanı olduğu öğrenilen Erkan T. isimli bir şahsın, maddi durumu olmayan kadınlarla internet üzerinden tanışarak falakaya yatırdığı görüntüler, pes dedirtti. Olayın açığa çıkması üzerine gözaltına alınan kargo çalışanı, görüntüleri kullanarak sosyal medya fenomeni olmak istediğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre Erkan T., maddi durumu olmayan kadınları sosyal medyadan bularak onlara ilginç bir teklif götürüyordu. Teklifin içeriği, söz konusu kadınların ayaklarını bağlayarak falakaya yatırılmalarıydı. Erkan T., bunun karşılığında kadınlara para veriyordu. İşin ilginç tarafı, bu sadistliği kabul eden kadınlar da vardı. Ancak son denemesinde yakayı ele veren Erkan T., bunun bir suç olduğunu düşünmediğini belirtti.

İfadesinden sonra serbest bırakıldı

Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan kargo çalışanı, edinilen bilgilere göre kadınları güzel ya da çirkin şeklinde kategorize ediyordu. Bu bağlamda güzel dediği kadınlara 500 TL, çirkin dediği kadınlara ise 250 TL ödeme yapan sadist ruhlu adam, edinilen bilgilere göre evli ve iki çocuk babasıydı. Hakkında müstehcenlik ve cinsel taciz suçlarından soruşturma açılan adam, emniyetteki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), kadınları para karşılığı falakaya yatıran Erkan T.'nin ifadesine de ulaştı. Kargo çalışanının emniyetteki ifadesinde şu ifadelere yer veriliyor; "Ben 10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek internet fenomeni olmak ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi. Sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim..."