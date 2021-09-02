TikTok fenomeni oldukları söylenen bir grup, kendilerine laf attıkları iddiasıyla başka bir grup ile kavgaya tutuştu. İstanbul Esenyurt'ta bir caddenin ortasında tekme tokat birbirine giren gruplar, vatandaşların müdahalesi ile ayrıldı.

Son yıllarda popüler hale gelse de kullanıcıların oluşturdukları video içerikleri nedeniyle tartışmalı bir hal alan TikTok, bugüne dek sayısız kişinin ünlü olmasını sağladı. Halk dilinde fenomen olarak bilinen bu isimler, kimi zaman fazlasıyla anlamsız ve ego patlaması yaşadıkları olaylara dahil olabiliyorlar. İstanbul'da yaşanan olay, insanı gerçekten de düşündürüyor...

Dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yürüyen ve TikTok fenomeni olduklarını söyleyen bir grup, kendilerine laf atıldığını söyleyerek ortalığı birbirine kattılar. Cadde ortasında kendilerine laf attıklarını söyledikleri kişilerle tartışmaya başlayan fenomenler, karşı gruba sopalarla saldırdılar. Yaşanan olay, o esnada bölgede olan vatandaşların devreye girmesiyle son buldu.

"Sen bizi tanıyor musun?"

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olay, bir vatandaşın akıllı telefonuyla çektiği video ile gün yüzüne çıktı. Söz konusu videoda, fenomenlerin "Sen bizi tanıyor musun?" ve "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" cümlelerini sarf ediyor oluşları dikkatlerden kaçmadı. Neyse ki bu olay, taraflar arasında ciddi bir yaralanmaya yol açmadı.

Yaşanan olay, ilk olmadığı gibi son da olmayacak gibi görünüyor. Zira daha önce de TikTok fenomenlerinin karıştığı kavgalar defalarca gündeme gelmişti. Elbette kimsenin kimseye laf atma gibi bir hakkı olmadığını söyleyebiliriz ancak fenomen olmanın kimseyi daha üstün bir hale getirmediğini de unutmamak gerekiyor.

İşte kavga anında yaşananlar