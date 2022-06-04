Kahve İçmenin Ölüm Riskini Azalttığı Ortaya Çıktı

Çinli bilim insanları, 171.000’den fazla katılımcı üzerinde yaptığı araştırmada kahve içen bireylerin ölüm riskinin içmeyenlere göre çok daha az olduğunu kanıtladı.

Günümüzde kahve, hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pek çok insan sabahları uyandığında, iş yerinde ve hatta dışarıya çıktığında kahve tüketiyor. Daha önceleri araştırmacılar ve bilim insanları kahvenin insan ömrünü uzattığını açıklamış ve ne kadar kahve içmemiz gerektiğini belirtmişti. Yine kahve tüketiminin kadınlarda rahim kanseri riskini azaltabileceği ortaya çıkmıştı.

Bu kez Çinli bilim insanları, İngiltere’deki bir araştırma merkezinin de yardımıyla kahve içen ve içmeyen bireylerle bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre kahve tüketen bireylerin, tüketmeyenlerden 'daha uzun yaşaması' muhtemel.

Uzun yaşamak için acı kahve içmenize gerek yok

171.000 katılımcıyla birlikte araştırmalar düzenleyen Guangzhou’daki Güney Medikal Üniversitesi bilim insanları, 7 yıllık araştırmanın sonucunda, günde 1.5 ila 3.5 fincan arası kahve içenlerin ölüm riskinin içmeyen bireylere göre büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Farklı diyetler uygulayan ve farklı kahve tüketen bireylerde de aynı sonuçların gözlemlendiği belirtildi.

Bilim insanları, şeker ve diğer tatlandırıcılar kullanarak kahve içen bireylerde ölüm riskinin %16 ila %21 arasında azaldığını belirtti. Şekersiz kahve içen katılımcılarda ise bu oran %29 ila %31 oranlarına kadar çıkabiliyor. Araştırmacılar ayrıca kalitesiz kahve ve tatlandırıcı kullanımının bu oranları ciddi miktarda azalttığını da belirtti.

Kültürümüzde önemli bir yeri olan kahve, şu anda dünyanın en popüler içeceği olarak biliniyor. Pek çok araştırma kahvenin onlarca faydası olduğunu ortaya çıkardı. Ancak unutmayın ki fazla kahve tüketiminin faydadan çok zararı var.