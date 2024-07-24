Kahve paketlerinin üstünde yazan ülkeler; kahvenin yetiştiği yerleri yani kahvenin tadını, aromasını ve kalitesini anlatıyor. Birbirinden farkını inceleyelim.

Kahve paketlerinin üstünde “Brazilian, Colombian, Ethiopian” gibi ülke isimlerine raslayabiliyoruz. Peki kaçımız neyin ne olduğunu bilerek kahvemizi seçiyoruz?

Gelin birlikte Brezilya, Etiyopya, Kolombiya, Jamaika ülkelerinin kahve konusunda birbirinden farkına bakalım ve damak zevkimize uygun kahveyi bundan sonra daha iyi seçebilelim.

Brazilian, en çok tercih edilen kahvelerden biri.

Brezilya’nın Minas Gerais, São Paulo, Bahia gibi bölgelerinde; geniş arazilerde ve genellikle güneş altında kurutularak işlenen Brazilian kahvenin asidite seviyesi düşüktür ve fındık, ceviz, karamel, çikolata gibi tatları içerir. Orta ila koyu kavrulmuş olabilir. Yani tat daha dolgun ve güçlüdür.

Colombian, bir diğer sevilen kahve türü.

Genellikle Kolombiya’nın Huila, Antioquia, Nariño bölgelerindeki dağlık yerlerinde yetiştirilen ve yıkanarak işlenen Colombian kahve, dengeli asiditeye sahip olmasının yanı sıra meyvemsi, çiçeksi ve çikolata tatlarına sahip. Orta kavrulmuş özelliğiyle hem kahvenin doğal tatlarını hem de kavrulmuş tatlarını belirgin hâle getirir.

Ethiopian, yine sık sık karşılaşabileceğimiz kahve türlerinden.

Etiyopya’nın Sidamo, Yirgacheffe, Harrar bölgelerinde yetiştirilen Ethiopian kahve; kompleks aromalarına sahip olup çiçeksi ve yaban mersini, ahududu, narenciye gibi meyvemsi tatları öne çıkarır. Hafif kavrulmuş olduğu için daha canlı ve taze tatları hissettirir.

Jamaika kahvesini deneyen var mı?

Jamaika’nın Blue Mountain bölgesinde yetişen Jamaika kahvesi; dengeli, hafif asiditeye sahip ve yumuşak, tatlı, narin aromalar içerir. Tatlı baharatlar ağır basar da diyebiliriz. Orta kavrulmuş olması, kahvenin dengeli ve pürüzsüz tadını ortaya çıkarır.

En bilindik kahve türlerini sizin için anlattık. Diğer türleri de öğrenmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizin favori kahveniz hangisi?

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