Kalıcı Yaz Saati Kapsamında Sokaklar 45 Dakika Kararacak

Halkın büyük bir kesimi, kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle karanlıkta kalkıp okula ve işe gitmek zorunda kalıyor. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın alacağı yeni bir karar da bu karanlığı 45 dakika daha uzun hale getirecek.

'Kalıcı yaz saati uygulaması' kararı alındığı tarihten itibaren tartışma konusu olmaya devam ediyor. 1973 yılından beri her yıl Mart ayının sonunda saatler bir saat ileri alınırken bu uygulama 2016 yılında değişti. Her ne kadar bu uygulamanın amacı olarak ‘enerji tasarrufu sağlamak’ ve ‘gün ışığından daha fazla yararlanmak’ gösterilse de halkın bir kesimi bu uygulamadan oldukça rahatsız.

İnsanlar, karanlıkla güne başlayıp işe veya okula gitmekten duydukları rahatsızlığı her seferinde sosyal medya üzerinden dile getiriyorlar. Elde edilen son bilgilere göre hükümet, yeni alınacak bir kararla bu uygulama çerçevesinde sokak aydınlatmalarını da 45 dakika daha kapalı tutacak. Uygulamanın psikolojik ve ekonomik etkileri, muhalefet kanadından da tepkilere yol açıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki geldi:

Kalıcı yaz saati tartışmalarını yeniden körükleyen bu gelişme, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın elektrik dağıtım şirketlerine gönderdiği talimat yazısıyla gündeme geldi. İddialara göre Bakanlık, cadde ve sokaklardaki aydınlatmaların 30 dakika erken sönmesi ve akşamları da 15 dakika geç yanması için bir talimat gönderdi.

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen bu uygulama, sokakların toplamda 45 dakika daha karanlık kalmasına sebep olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevcut zor koşulların üzerine alınan bu kararın yaratacağı sorunlara dikkat çekiyor.