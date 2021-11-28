Döviz kurlarında yaşanan büyük dalgalanmalar birçok sektör gibi tekstil sektörünü altüst etti. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, firmaların ‘ödemelerde TL göndermeyin’ dediğini aktardı.

Ülkemizde vatandaşlar ve neredeyse bütün sektörler uzun bir süredir döviz kurlarında yaşanan artışların, dalgalanmaların kıskacında hayatını sürdürmeye gayret ediyor. Bu sıkıntı en çok teknoloji ve gıda sektörüne yansıyan fiyat artışlarıyla göz önünde olsa da, aslında bütün iş kolları ve sektörler yüksek maliyetlerle başa çıkamıyor. Haliyle bu durumdan vatandaşlar da direkt olarak etkileniyor.

TL’nin yokuş aşağı giden, vitesi boşa alınmış araba gibi değer kaybetmesiyle birlikte TL’ye olan rağbet de hem uluslararası olarak hem de ülke içerisinde son derece azaldı. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya döviz kurlarında yaşanan büyük dalgalanmaların dövize dönülmesine neden olduğunu belirterek, firmaların ödemelerde TL gönderilmemesini istediğini aktardı.

Yeni yılda en yüzde 50 zam gelecek

Ekim ayındaki enflasyona yaklaşık yüzde 7.56 civarında bir katkıyla en büyük katkıyı veren hazır giyim sektöründe, TL olarak yapılan ödemeler geçtiğimiz haftadan itibaren dolara döndü. Hammadde üreten şirketler, kur seviyelerindeki sürekli değişimler sebebiyle sonraki süreçte tüm tahsilatların dolarla yapılacağını belirtti. Sektöre ilişkin çarpıcı gelişme ise zamla ilgili. Hammadde alımları için 1-2 ay önceden ödeme istendiğini söyleyen sektör yetkilileri, yaşanan bu süreçler sebebiyle Ocak ayından itibaren tüketiciye en az yüzde 50 zam yansıyacağını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan TGSD Başkanı Ramazan Kaya, “Özellikle bu hafta başı dövizin sıçraması ile bu durum yaşandı. Firmalar döviz üzerinden satıyordu. Ödemeler MB kurundan TL'ye çevrilerek ödeme yapılıyordu. Ya da dövizle satıyorlardı ya da vadeli alımlarda döviz hesabına karşılık TL çek gönderip kur farkı hesabı yapıyorduk. Şimdi diyorlar ki 'Biz döviz üzerinden satarız, bunun karşılığında döviz isteriz, TL göndermeyin.' Çünkü gün içinde oynaklık olduğu için ve gönderdiğimiz TL çeki buna cevap olmadığı için şu anda döviz satışlarında tamamen ya döviz istiyorlar ya da döviz çeki ödemeli model istiyorlar. Yılbaşından sonra etiketlere en az ortalamalarda yüzde 50 zam yansıyacak. Bu da enflasyonu tetikleyecek” şeklinde konuştu.